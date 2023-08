Ancora un colpo in casa Lazio: la reazione di Maurizio Sarri

Nuovo colpo ancora per la Lazio di Lotito: Sarri ora può essere soddisfatto della campagna acquisti biancoceleste!

Ancora un colpo in casa Lazio, anzi due. L’estate dei capitolini è stata turbata dalle numerosi voci su Maurizio Sarri, definito “scontento” dopo il calciomercato. Sarri aveva chiesto cinque rinforzi a Lotito: il vice Immobile, un esterno offensivo, il sostituto di Milinkovic, un terzino e un regista. Li voleva subito, addirittura entro l’inizio del ritiro.

E soprattutto aveva fatto nomi precisi: Berardi, Zielinski, Ricci. Il ritardo sul mercato, con la situazione sbloccatasi solo ad inizio agosto, aveva gettato ombre addirittura sul futuro in biancoceleste dell’allenatore, con rumors di clamorose dimissioni nell’aria.

Alla fine tutto è rientrato e almeno sui nomi il tecnico ha dovuto prendere atto di non riuscire ad arrivare a chi tanto desiderava. Ma, tempistiche da lui volute a parte, adesso potrà essere soddisfatto. Lotito in quindici giorni ha fatto tutto, portando ben quattro colpi uno dietro l’altro. A parte Castellanos, il vice-Immobile, arrivato a metà luglio, per gli altri si è fatto tutto in queste settimane. Kamada prima, Isaksen poi e adesso questi due nuovi colpi.

Nuovi colpi per la Lazio: arrivano Rovella e Pellegrini

Le caselle da riempire restavano quella del centrocampista e quella del terzino. Ed ecco quindi arrivare Luca Pellegrini e Nicolò Rovella, entrambi dalla Juve. Il primo, indicato tra le priorità assolute da Sarri, voleva con tutte le sue forze il ritorno in biancoceleste dopo i sei mesi trascorsi nell’ultima stagione in biancoceleste, squadra per cui fa il tifo da bambino.

L’ex Monza invece pare si stia convincendo ad accettare la destinazione capitolina. Di sicuro è stata una trattativa lunga ed estenuante, in cui si è rischiato più volte lo stop definitivo. La Juve aveva necessità di vendere e da qui considerare il doppio affare legato.

Il costo totale dell’operazione è di 21 milioni di euro, ma i due affari hanno prezzi e modalità differenti. Pellegrini torna con un prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Con la Juventus che potrebbe partecipare ad una parte dell’ingaggio.

Per Rovella invece il prestito è annuale, sempre con obbligo di riscatto a 17 milioni di euro. Il procuratore dell’ex Monza, Riso, ha trovato un accordo di circa due milioni di euro a stagione di stipendio per il centrocampista. Adesso Sarri sarà contento, il mercato biancoceleste può dirsi a buon punto. Ci sarà solo da attendere eventuali sostituzioni se uscirà qualcuno: come ad esempio il vice-Provedel (se va via Maximiano) o una nuova mezzala (se parte Basic).