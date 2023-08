Calciomercato: Pereyra firma in Italia, l’ha convinto l’allenatore

Ultime notizie di calciomercato che riguardano la firma del calciatore in vista della prossima stagione e del futuro. Perché ora arrivano aggiornamenti sul futuro di Pereyra.

Novità importanti che riguardano il futuro del giocatore pronto ad una nuova avventura in vista del prossimo anno. Perché c’è la sensazione che ora l’affare potrebbe chiudersi da un momento all’altro.

L’argentino attualmente non ha squadra e potrebbe però presto ritrovarla in Italia in vista della prossima stagione e anche di altre ancora. Nonostante l’età ha ancora molto mercato in giro per l’Europa.

Calciomercato: Pereyra di nuovo in Italia

Roberto Pereyra è pronto di nuovo a scendere in campo nel campionato italiano, ma questa volta potrebbe farlo con una squadra diversa rispetto i bianconeri. Perché il calciatore argentino è svincolato dopo che gli è scaduto il contratto dopo anni con l’Udinese e ora è pronto per una nuova squadra.

Il calciatore è da tempo nel giro del campionato di Serie A e in vista del prossimo anno però potrebbe fare un passo indietro. Il calciatore andrebbe a giocare in un campionato minore come quello di Serie B se dovesse decidere di restare in Italia.

Perché tra le tante offerte che sono arrivate al giocatore e i suoi agenti in queste settimane è arrivata ora quella da parte di un club italiano che ci prova per Pereyra. In queste ultime ore si è parlato anche di Turchia con il Besiktas che spinge, ma potrebbe pensare di restare ancora in Italia.

Sampdoria: offerta per Pereyra, Pirlo ci prova

La Sampdoria tenta il colpo Roberto Pereyra in vista del prossimo anno e non solo per migliore la zona offensiva tra centrocampo e attacco. Attualmente l’argentino non ha una squadra e aspetta la chiamata giusta. Tantissime le offerte ma potrebbe approdare proprio alla Samp.

Il club blucerchiato sta provando a spingere per chiudere già in questi giorni in vista dell’inizio del campionato. Al momento si parla di un triennale che sarebbe stato offerto dalla Sampdoria per Pereyra. Decisivo potrebbe essere l’allenatore Andrea Pirlo che è in prima persona a lavoro per convincerlo ad accettare.

Calciomercato: Pereryra di nuovo in Italia

Roberto Pereyra è pronto a tornare in Italia e a farlo in Serie B con la Sampdoria se dovesse accettare l’offerta definitivamente. Il calciatore argentino nel nostro paese si è già messo in mostra in tutti questi anni di carriera con le maglie di Udinese, Juventus e Watford.

I suoi numeri sono sempre stati di livello e ora è intenzionato ad aumentarli ancora, per provare a far risalire la Samp di nuovo in Serie A e in vista del futuro rimettersi in mostra nella massima competizione italiana.