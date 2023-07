Conte, ritorno in Serie A: parla Stellini, la verità sui contatti

Antonio Conte cercato in Serie A, contatti con uno dei club ai vertici del calcio italiano, Stellini svela tutto.

Il collaboratore tecnico dell’Inter che fu dello Scudetto e pure del Tottenham, col quale ha continuato l’esperienza da allenatore della Prima Squadra quando Antonio Conte è stato esonerato dal Tottenham, tornerà a lavorare con il tecnico salentino.

Ha voglia di tornare Antonio Conte e c’è un club in particolare in Serie A del quale si continua a parlare oggi, per un ritorno in panchina dell’ex Juventus e Inter.

Antonio Conte, ritorno in Serie A: Stellini parla dei contatti col club

Al centro del calciomercato che riguarda gli allenatori, anche in Serie A, non è mai mancato il nome di Antonio Conte.

Ha rilasciato un’intervista il suo vice, Cristian Stellini, che dopo l’esperienza da allenatore che sostituì proprio Conte venendo promosso come primo allenatore del Tottenham, tornerà a collaborare nello staff del tecnico pugliese.

Contatti, quelli che i media hanno svelato, per Antonio Conte con un club di Serie A ai vertici. Ed è proprio di questi che ha parlato lo stesso vice-allenatore di Conte, accostato prima dell’arrivo di Rudi Garcia al Napoli, per la panchina del Napoli.

Conte al Napoli: tutta la verità sui contatti, parla Stellini

Ai microfoni di 1 Station Radio, ha parlato Stellini dei contatti sui quali si è tanto vociferato, di De Laurentiis con Antonio Conte e il suo staff, per una panchina al Napoli. Ecco cos’ha detto: “Non lo so se quest’estate c’è stato qualcosa con Conte, di queste cose se ne occupa lui. Per quello che so, non è stata formulata alcuna richiesta di nessun tipo”.

Stellini si sofferma su un giocatore del Napoli, dal quale il club si è separato. Ecco cosa dice su Ndombele: “Parliamo di un talento puro, per qualità tecnica e forza esplosiva. Ha bisogno di sentirsi coccolato e sotto alcuni aspetti caratteriale deve maturare. Deve imparare perché, a questi livelli, finisce che devi dare una pronta risposta a chi crede in te”.

Ultime su Conte: resta solo una squadra in Serie A, poi c’è un’altra ipotesi

Resta solo una squadra in Serie A, per il futuro di Antonio Conte, altrimenti dovrà attendere una grande occasione in attesa del primo esonero in un grande club, nei primi mesi del campionato.

La Juventus, nonostante le conferme su Allegri, è l’unica squadra ad avere ancora non il 100% di certezze sul proprio domani in panchina. Altrimenti, per Conte, potrebbe arrivare l’ipotesi Arabia Saudita.