Calciomercato: stanno prendendo Berardi, l’annuncio di Carnevali

Sta tenendo banco, in queste ore, la questione legata al destino di Domenico Berardi. Nelle scorse settimane sono girate numerose indiscrezione sul futuro del capitano del Sassuolo. In particolar modo è la Lazio la squadra che, più di tutte, ha provato a prenderlo. Era un desiderio di Maurizio Sarri che considerava l’italiano il profilo perfetto per completare il reparto offensivo dei biancocelesti. Purtroppo, per l’allenatore, non c’è stata modo di trovare un accordo tra le due società ed è per questo motivo che ad oggi Berardi è ancora legato al Sassuolo. Il suo futuro sarà ancora in neroverde? Ecco l’annuncio di Carnevali.

L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Il dirigente ha commentato le dichiarazioni di Berardi che in merito al suo futuro si è detto incerto non escludendo il suo addio nel corso di questa sessione di calciomercato estiva 2023.

Ad oggi non ci sono certezze in merito al destino a Sassuolo di Domenico Berardi che ha saltato anche l’ultima amichevole, ufficialmente per precauzione in vista dell’esordio in Coppa Italia della prossima settimana.

Restano comunque i dubbi sul giocatore che continua ad essere nella lista di numerose società italiane e straniere.

“Mimmo è un po’ la nostra bandiera, il giocatore più forte che abbiamo a disposizione, il nostro capitano. Speriamo possa restare con noi, ad oggi non ci sono offerte ufficiali. Nessuna squadra ci ha chiesto Berardi. Noi, come Sassuolo, ogni anno ripartiamo da lui. Stiamo lavorando per migliorare la squadra, adesso ci stiamo concentrando sul mercato in entrata”.

Il calciomercato estivo 2023 chiuderà il primo settembre alle ore 20. Ecco perchè entro quella data dovrà arrivare l’annuncio su Domenico Berardi. L’ad del Sassuolo Carnevali ha ammesso che per il capitano dei neroverdi non è arrivata nessuna proposta. Ecco perché crescono, giorno dopo giorno, le possibilità di una permanenza a Reggio Emilia del calciatore, ultima bandiera del calcio italiano che fino a questo momento è rimasto legato al Sassuolo.