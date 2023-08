Nazionale, pazza idea per il dopo Mancini: è già pronto lo staff tecnico

Nuovo ct dell’Italia: aggiornamenti sul prossimo allenatore della Nazionale al posto di Mancini. C’è un solo nome nel mirino di Gravina.

C’è l’annuncio della Rai: c’è il sì dell’allenatore che ha già pronto lo staff tecnico per guidare la Nazionale italiana. Adesso la palla passa al presidente della Figc Gravina che ha qualche giorno di tempo prima di ufficializzare l’accordo.

Saranno giorni decisivi per quanto riguarda il futuro dell’Italia. La Nazionale ha ancora qualche giorno prima di nominare il nuovo commissario tecnico. Le dimissioni di Roberto Mancini sono state ufficializzate quest’oggi, una notizia che ha sorpreso tutti i tifosi italiani che adesso attendono con ansia le decisioni della Federazione che s’è presa ancora un po’ di tempo prima di scegliere il prossimo allenatore che avrà un compito non proprio facile. Le prossime sfide che attendono l’Italia a settembre, saranno decisive per la qualificazione ai prossimi Europei del 2024. E sullo sfondo ci sono i Mondiali 2026: un appuntamento attesissimo, soprattutto dopo la mancata partecipazioni agli ultimi due, a cui questa volta la Nazionale non può mancare.

Nazionale, la scelta del nuovo commissario tecnico: Gravina ha già l’accordo

Ecco le ultimissime riguardo la decisione della Federazione sul prossimo commissario tecnico. Gravina ha già avuto dei contatti con il futuro allenatore che dovrà raccogliere l’eredità di Roberto Mancini. Una sorpresa assoluta che ha superato nelle gerarchie anche Antonio Conte.

La prima scelta è proprio lui: reduce da un successo storico, l’allenatore ha la possibilità di guidare la Nazionale con Gravina pronto a nominare come nuovo commissario tecnico dell’Italia Spalletti. Ci sono già i primi dettagli in merito al possibile arrivo dell’allenatore che ha risposto presente alla chiamata dell’azzurro nazionale. Il richiamo della panchina è stato troppo forte, secondo quanto riportato dal giornalista Ciro Venerato, Spalletti ha già pronto lo staff tecnico che dovrà guidare la Nazionale italiana.

Spalletti ct Italia, nuovi aggiornamenti: c’è il sì dell’allenatore

Nel corso del TG Sport, sono state riportate nuove indiscrezioni in merito all’arrivo in Nazionale di Spalletti al posto di Mancini. C’è cauto ottimismo riguardo la possibilità di nominare come prossimo ct dell’Italia l’ex tecnico del Napoli. C’è già stato un primo contatto tra Gravina e Aurelio De Laurentiis per abbassare la clausola di 5 milioni di euro. La speranza è che il patron del Napoli possa liberare gratuitamente Spalletti che, intanto, ha già ipotizzato il futuro staff tecnico dell’Italia con Domenichini, Baldini e Sinatti. Nei prossimi giorni si saprà di più, intanto al momento è questo l’indizio che arriva da Roma con il tecnico di Certaldo come primo nome per sostituire Mancini. In seconda battuta l’ipotesi di un ritorno di Antonio Conte.