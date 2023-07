Ludovica Pagani da togliere il fiato: il giro in barca è bollente

Ludovica Pagani si rilassa in barca e si mette in mostra più in forma che mai: la showgirl e disc jockey con un costume illegale

Dovunque vada, non lascia indifferenti, ormai si è affermata tra le bellezze italiane più amate sui social e sicuramente nei prossimi anni vedrà crescere ulteriormente la propria notorietà. Parliamo di uno dei personaggi in ascesa di questo periodo, Ludovica Pagani, un trend in forte crescita il suo che sembra non avere davvero limiti.

La seducente bergamasca, 28 anni compiuti il mese scorso, è un personaggio piuttosto noto tra gli sportivi. Youtuber, speaker radiofonica e conduttrice televisiva a tema anche calcistico, fidanzata con Stephan El Shaarawy, giocatore della Roma, Ludovica è già da diverso tempo sulla cresta dell’onda ed è arrivata ormai ad avere un seguito di tutto rispetto, spingendo la sua fama a livelli altissimi e a 360 gradi.

Modella, volto pubblicitario di spicco, da un po’ a questa parte ha trovato la sua consacrazione, pare, come disc jockey. La ricordiamo al Festival di Sanremo con uno scatenato deejay set e la sua presenza si sta facendo notare nelle località più esclusive nel corso di questa estate, in giro per tutto il Mediterraneo.

Ludovica Pagani, bikini sempre più incontenibile: primo piano ipnotico, un aperitivo da far girare la testa

Quando c’è lei, il divertimento è assicurato. Inevitabile, visto il suo fascino e la sua sensualità che riescono sempre di più a colpire al cuore gli ammiratori. Ludovica sta macinando numeri pazzeschi sul web, ha raggiunto quota 3 milioni e 700 mila followers e non accenna minimamente a fermarsi.

Uno scatto dopo l’altro, Ludovica sta infiammando l’estate e lo fa anche con l’ultimo posto, che la ritrae in una delle location più glam della stagione: il mare della Costa Smeralda, davanti a Porto Cervo.

In barca, si gode il sole con un gustoso aperitivo, ma non è il drink che ha tra le mani a farci girare la testa, bensì la sua mise in costume. Come sempre, le forme sinuose e suadenti di Ludovica lasciano il segno e attirano like e commenti entusiasti come se piovesse. Vertiginosa scollatura, sguardo magnetico e non solo, il primo piano della showgirl è davvero pazzesco e non può che raccogliere le ovazioni generalizzate da parte della community. Missione compiuta anche stavolta.