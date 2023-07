Juve nel caos: Allegri ora inizia ad essere preoccupato

Allegri ha chiaramente espresso la sua preoccupazione per ciò che sta accadendo alla Juve: i tifosi ora sono molto allarmati.

Massimiliano Allegri ha rifiutato le ricchissime offerte arabe per rimanere al timone della Juventus. Il tecnico toscano ha detto no a un triennale da 20 milioni di euro a stagione perché convinto di poter riportare i bianconeri al vertice del calcio italiano.

Un impegno che in realtà è quasi un obbligo per Allegri, dato che le prime due stagioni della sua seconda avventura come allenatore della Juve sono stato piuttosto deludenti. Ora la Signora ha cominciato un nuovo ciclo con l’arrivo di Cristiano Giuntoli, che ha assunto il ruolo di Football Director.

Stando a quanto affermato da Giuntoli nella sua prima conferenza stampa c’è totale sintonia tra lui e Allegri. Entrambi ritengono che la rosa della Juventus sia già molto valida e che i concetti di “competitività” e “sostenibilità” debbano andare di pari passo. Finora l’unico rinforzo per l’allenatore livornese è stato Timothy Weah, l’esterno 23enne prelevato dal Lille per 12 milioni di euro.

Una pedina importante per Max, che potrà utilizzarlo sia come laterale basso che come esterno offensivo. Tuttavia, oltre a qualche altro colpo che sicuramente la Juve metterà a segno nelle prossime settimane, i tifosi sono convinti che si potrà contare anche su un altro ‘acquisto’ molto importante.

Allegri parla chiaro, tifosi in ansia: cosa succede

Stiamo parlando di Paul Pogba, tornato a Torino nell’estate 2022 a parametro zero dal Manchester United ma finora sceso in campo solo per qualche spezzone. Il centrocampista francese è rimasto a lungo fermo ai box a causa dell’operazione al ginocchio (ritardata dall’iniziale terapia conservativa che non ha sortito i frutti sperati, ndr) e ancora oggi è alle prese con una forma non eccezionale.

Lo ha confermato anche lo stesso Allegri, che ha spiegato come Pogba sia effettivamente in ritardo di condizione. “Non so dire quando tornerà ad allenarsi con noi“, ha detto l’allenatore della Juventus, sottolineando come il Polpo stia attualmente svolgendo allenamenti differenziati. Ma Pogba riuscirà ad essere in campo per la prima di campionato a Udine, in programma il 20 agosto?

Stando alle parole di Allegri ci sarebbe più di qualche dubbio. Il tecnico toscano ha infatti affermato che per capire se e quando Pogba potrà essere a disposizione servirà all’incirca un mese. Parole che ovviamente allarmano i tifosi bianconeri e la società, tenendo anche conto che l’ingaggio di Pogba – otto milioni di euro a stagione, ndr – è il più alto di tutta la rosa.