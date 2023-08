Calciomercato: stanno prendendo Paredes, nuovo colpo in Serie A

Il futuro di Paredes sarà ancora in Serie A: c’è un’altra big pronta a prendere dal Psg il centrocampista argentino.

Dopo aver concluso la sua esperienza alla Juventus, Leandro Paredes è tornato al Psg. L’argentino continua a cercare una destinazione, visto che non rientra nei piani del club francese che ha già dato il via libera per la sua cessione. Bisognerà concordare le modalità d’uscita con la società che è disposta a cedere a titolo definitivo il calciatore che ha un contratto con il club parigino in scadenza nel 2024.

L’avventura alla Juventus non è stata entusiasmante per il giocatore che ha trovato poco spazio in bianconero. Ecco perché la Vecchia Signora ha deciso di non riscattarlo dal Psg. Adesso il giocatore potrebbe approdare in una nuova società italiana, ecco tutto i dettagli relativi a questo affare di calciomercato.

Calciomercato: stanno prendendo Paredes

Dopo l’addio del loro uomo migliore, in mezzo al campo il club è alla ricerca di un nuovo calciatore che possa sopperire all’assenza del big. Nelle ultime ore è spuntato fuori il nome di Leandro Paredes che, dopo la Juventus, potrebbe proseguire la sua esperienza in Serie A.

E’ un obiettivo concreto del club che è disposto ad accontentare le richieste del ragazzo che spera di raggiungere un accordo in tempi rapidi. Ha voglia di ripartire e dire la sua, dopo la deludente avventura alla Juventus che è stata compromessa anche dal rapporto non proprio idilliaco con Max Allegri. Nonostante gli apprezzamenti del livornese, i due non si sono mai capiti ed è per questo che alla Juve Paredes non ha mai trovato continuità.

Adesso, nel futuro del giocatore potrebbe esserci di nuovo la Serie A con la big pronta a chiudere per il suo ingaggio. Secondo le ultime indiscrezioni di FootMercato, c’è Mourinho che sta spingendo per l’arrivo alla Roma di Leandro Paredes. Si tratterebbe di un ritorno visto che l’argentino ha già vestito in passato la magia giallroossa.

Paredes alla Roma: ultime notizie di calciomercato

Leandro Paredes può tornare in Serie A, su di lui c’è la Roma. Nei giorni scorsi c’è stato un contatto tra le parti per capire i margini di manovra. Il giocatore avrebbe dato la sua disponibilità a trasferirsi in giallorosso anche se c’è bisogno di uno sforzo in più da parte della società che dovrà accontentare il ragazzo per quanto riguarda l’ingaggio. Con il contratto in scadenza nel 2024, Paredes può trasferirsi alla Roma solo a titolo definitivo. Ecco perché per favorire questa operazione potrebbe arrivare la cessione di Matic che è sempre più vicino al Rennes.