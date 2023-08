Juventus, infortunio serio: svolta nello scambio Vlahovic Lukaku

Ci sono delle novità di calciomercato riguardo la Juventus e lo scambio con il Chelsea Vlahovic Lukaku. Ecco le ultimissime: l’infortunio cambia i piani.

Prosegue spedita la trattativa per l’arrivo alla Juventus di Romelu Lukaku. Ci sono dei segnali positivi su questo affare. L’attaccante belga è il profilo scelto da Max Allegri per rinforzare il reparto offensivo.

Da Londra arrivano due segnali che lasciano ben sperare Allegri che non vede l’ora di accogliere alla Juventus Lukaku. Il primo indizio riguarda i numeri di maglia: dall’elenco diramato dal Chelsea è stata esclusa la 9. Romelu non ha ricevuto alcun numero, dunque resta ai margini della rosa. Un altro segnale positivo, invece, riguardo l’infortunio di Christopher Nkunku. L’attaccante francese, arrivato per 60 milioni dal Lipsia, ha riportato una lesione al menisco del ginocchio destro. Dovrebbe star fuori per mesi. Questo potrebbe spingere Pochettino a convincersi su Vlahovic.

L’infortunio di Nkunku potrebbe spingere il Chelsea a puntare su Dusan Vlahovic della Juventus e a sbloccare lo scambio con Lukaku. I Blues, per chiudere l’affare, dovranno mettere sul tavolo una cifra compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro. La differenze tra la valutazione di Dusan e quella di Romelu.

C’è un nuovo cambio di programma al Chelsea: lo stop di Nkunku potrebbe portare i londinesi ad accettare la proposta della Juventus per quanto riguarda lo scambio Vlahovic Lukaku. Per chiudere l’operazione serve un esborso economico da parte dei Blues, una cifra compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro. Ecco perché, dopo i dubbi iniziali il club alla fine dovrebbe cedere e pagare quanto stabilito al club bianconero. A spingere il Chelsea è l’infortunio di Nkunku che starà fermo ai box per tanto tempo. Pochettino, dunque, dovrebbe dare il via libera per l’arrivo al Chelsea di Vlahovic che alla Juventus sarebbe sostituito da Romelu Lukaku.