Affare con la Dea: l’Inter ha il suo nuovo attaccante

Dopo l’addio di Lukaku ed il mancato approdo in nerazzurro di Gianluca Scamacca, l’Inter ha finalmente battuto un colpo importante in attacco in questo calciomercato.

In Viale Liberazione, infatti, sono stati registrati nelle ultime ore importanti movimenti che avrebbero indicato l’asse Milano-Bergamo particolarmente caldo. Nonostante l’Atalanta abbia soffiato all’Inter Scamacca, infatti, i rapporti fra i due club sarebbero rimasti ancora idilliaci, come confermato dal fatto che presto potrebbe concludersi un affare fra le società lombarde.

Stando alle ultime notizie, infatti, alla ricerca di un nuovo attaccante, l’Inter avrebbe bussato in casa Atalanta per riuscire a mettere a disposizione di Simone Inzaghi uno dei pupilli del tecnico nerazzurro.

Calciomercato Inter, colpo in attacco dall’Atalanta: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata dell’Inter, che dopo settimane di stallo parrebbe essersi finalmente sbloccato. Risolta la questione portieri, visto l’arrivo di Sommer e quello imminente di Audero, il club meneghino si starebbe ora dedicando ad un altro reparto delicato da andare a rinforzare e completare: l’attacco.

Gli addii di Lukaku e Dzeko hanno in un primo momento disorientato Simone Inzaghi e la dirigenza che, messe apposto le idee, avrebbe ora individuato il profilo adatto sul quale andare a puntare in questo calciomercato. Nel corso di queste settimane tantissimi nomi sono stati accostati all’attacco nerazzurro, ma a quanto pare la soluzione migliore per Marotta ed Inzaghi proverrebbe direttamente dalla Serie A, e più precisamente dalla rivale Atalanta, che dopo gli investimenti di El Bilal Touré e Scamacca deve un pò alleggerire il reparto offensivo di Giampiero Gasperini.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di interlive.it, nelle scorse ore alcuni intermediari avrebbero proposto all’Inter il cartellino di Duvan Zapata, giocatore che per caratteristiche più si avvicina a Romelu Lukaku e che già in passato ha fatto gola a Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, proposto Zapata: la Dea fissa il prezzo

Dalle parti di Viale Liberazione sarebbe stato offerto nelle scorse ore il cartellino di Duvan Zapata, giocatore che per caratteristiche potrebbe fare molto comodo all’Inter di Simone Inzaghi. Visti gli investimenti importanti fatti sino ad ora per quella zona di campo, l’Atalanta non si opporrebbe ad un’eventuale uscita del colombiano per il quale, comunque, vuole guadagnare una cifra importante.

Secondo i colleghi di interlive.it, infatti, per la cessione di Duvan Zapata l’Atalanta chiede almeno 10 milioni di euro, cifra che l’Inter potrebbe decidere di sborsare solo per evitare eventuali aste per il giocatore, sul quale forte ci sono anche Monza e Roma.

Inter: Zapata non convince appieno la dirigenza

Gli intermediari assicurano che Duvan Zapata possa ancora fare la differenza, ma al momento il colombiano non è un profilo che convince appieno l’Inter. Nei piani della dirigenza nerazzurra la priorità è infatti un’altra, ovvero Balogun dell’Arsenal, ma l’attaccante dell’Atalanta potrebbe rappresentare essere una valida alternativa allo statunitense dei Gunners, proprio come soluzione di emergenza.