Serie A: accordo con il Bayern Monaco, lascia l’Italia

Il calciomercato di Serie A è pronto a decollare per alcune società che stanno vivendo una prima fase di stallo, dove ci si è concentrati sulle cessioni, rinnovi e capire le strategie future.

E’ il caso anche di alcune grandi squadre che sono pronte a mettere mano al portafoglio e investire in maniera forte dopo alcuni sacrifici di grande livello. Perché adesso ci sono aggiornamenti per come può finire una vicenda.

Prossime ore decisive visto che si parla di un accordo che può sbloccarsi davvero da un momento all’altro e bisognerà capire come si evolverà la questione.

Calciomercato Serie A: accordo per la cessione

Ci sono delle nuove notizie che riguardano i movimenti che sta pensando di fare una squadra italiana per quanto riguarda il mercato in uscita. Perché ci sono delle novità che possono essere anche decisive in vista della prossima stagione con alcuni club intenzionati a svoltare con le proprie mosse tra cessioni e poi anche acquisti. E’ il caso di una società in particolare che fino a questo momento non è che abbia fatto chissà che tipo di operazioni e per questo motivo valuta il futuro dipendendo anche da quelli di alcuni giocatori.

Tra le varie squadre che stanno vivendo una situazione di stallo e che da un momento all’altro potrebbe investire in maniera forte anche in base a quelle che sono le uscite c’è la Juventus che ora con Cristiano Giuntoli uomo mercato è pronto a risolvere diversi nodi. Tra questi ci sarebbe quello legato anche al portiere che potrebbe partire per fare spazio ad un nuovo. Perché al momento non è certo del futuro che avrà l’attuale numero uno.

Si parla di Wojciech Sczesny che in scadenza 2025 e a 33 anni può lasciare la Juventus. Più volte si è parlato del suo addio ma questa volta sembra essere quella definitiva. Perché al momento c’è una squadra importante senza portiere che può pensare di investire su di lui, il Bayern Monaco.

Juventus: Sczesny al Bayern Monaco, le ultime

Come rivelato da Tuttosport c’è la seria possibilità che Sczesny lasci la Juventus per firmare col Bayern Monaco. Il giocatore può pensare di andare ad accettare un nuovo importante contratto e ora bisogna capire quali sono i presupposti per chiudere l’affasre.

Giovanni Branchini può essere l’uomo giusto per la chiusura di una trattativa tra Bayern Monaco e Juventus per Sczesny. Già in passato è stato intermediario di alcuni affari e tra questi anche del passaggio di Douglas Costa ai bavaresi.

Juve: Sczesny al Bayer sblocca anche Sommer all’Inter

Andrebbe a fare un favore anche ai rivali la Juventus con la cessione di Sczesny al Bayern Monaco. Perché il club nerazzurro dell’Inter sta aspettando l’ok del club tedesco per liberare Yann Sommer.