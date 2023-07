Napoli trema: cambia tutto per Osimhen, clausola e Al-Hilal

Momento decisivo del calciomercato e sul futuro di Victor Osimhen che può lasciare il Napoli e andare a firmare un maxi contratto con la squadra dell’Arabia Saudita.

Mosse e contromosse che arrivano in questa sessione di mercato e in particolare per alcuni giocatori che da un momento all’altro potrebbero lasciare le loro attuali squadre per firmare con nuove società.

E’ il caso dell’attaccante del Napoli che può ritrovarsi in una nuova squadra entro la fine di questa sessione estiva. Infatti, il giocatore is è per il momento fermato, ma aspetta di capire la sua prossima destinazione.

Calciomercato Napoli: Osimhen verso la cessione

Non ha nessuna intenzione di vendere Victor Osimhen il Napoli di Aurelio De Laurentiis che ha fissato il prezzo tra 180 e 200 milioni di euro. Salvo sorprese potrà partire soltanto per un’offerta simile e per questo si è parlato di un suo possibile addio dagli azzurri anche in base alle mosse che ci saranno sul mercato per diversi top giocatori. Perché per quanto riguarda i grandi attaccanti ancora nessuno si è mosso e per questo motivo si valuta la possibilità che tutto si sblocchi da un momento all’altro.

In questo giro di attaccante è coinvolto anche Osimhen chiaramente, ma molto per lui dipenderà dal futuro di Mbappe. Perché l’attaccante francese potrebbe essere in rottura con il PSG e può dire addio dopo diversi anni. Ecco che al momento si cerca di capire che tipo di trasferimento avrà il giocatore in vista del prossimo anno. Perché la situazione potrebbe precipitare.

Mbappe può lasciare il PSG che punterebbe poi forte su Osimhen, ma c’è anche un’altra strada per l’attaccante nigeriano. Perché nelle ultime ore si è fatto sotto l’Al Hilal in Arabia Saudita con una maxi proposta indecente per Mbappe. Ma il giocatore non sembra convinto di accettare e ecco che cambiano i piani.

Al Hilal: offerta indecente per Osimhen

Adesso, secondo quanto riportato da L’Equipe, può essere proprio l’Al Hilal a formulare l’offerta per convincere Osimhen. Messo nel mirino il bomber azzurro che potrebbe quindi dire addio da un momento all’altro.

Proposta indecente che arriverà anche alla corte di Osimhen che poi deciderà con il Napoli cosa è meglio fare per lui.

Napoli: annuncio su Osimhen

E’ stato il noto giornalista de L’Equipe, Loic Tanzi, a dare le ultime notizie sul caso Victor Osimhen sul proprio profilo Twitter ufficiale, scrivendo che al momento è fallito il tentativo per Mbappe e che ora Al-Hilal si lancerà molto rapidamente su Victor Osimhen.