Ribaltone nazionale, clamoroso Italia: nuovo ct

In casa Italia potrebbero esserci presto novità importanti, sia in panchina sia nei quadri dirigenziali: ecco tutti i nomi in ballo.

Periodo di cambiamenti per quanto riguarda la Nazionale italiana. La squadra azzurra sta vivendo un periodo molto particolare: la mancata partecipazione ai Mondiali 2022, il terzo posto alla Nations League e la fatica al ricambio generazionale pone dubbi sul futuro.

La Nazionale maggiore però non subirà cambiamenti veri e propri. Roberto Mancini resta saldo al suo posto come commissario tecnico, così come i suoi collaboratori tecnici dovrebbero essere confermati in blocco: Evani, Lombardo e Salsano dovrebbero restare al fianco del c.t. almeno fino al 2026.

Ciò che cambierà sarà invece la panchina dell’Italia Under 21. Infatti, il fallimento all’ultimo Europeo di categoria, ha portato il tecnico Paolo Nicolato a dare le proprie dimissioni. Un gesto molto onorevole da parte dell’allenatore veneto che si è detto deluso e responsabile del flop. Intanto la Federazione sta valutando come sostituirlo.

Under 21 Italia, ecco chi andrà in panchina. E spunta la candidatura di Maldini e Buffon

Come sostiene il Corriere dello Sport, entro inizio agosto la FIGC prenderà le proprie decisioni. Per quanto riguarda l’Under 21 sono escluse candidature esterne, bensì si punterà su un tecnico che fa già parte dei quadri generali azzurri.

Due i nomi in ballo: Carmine Nunziata, favorito secondo i media per via dell’ottimo percorso con l’Under 20 italiana ed il titolo di vice-campione del mondo di categoria. Ma anche Alberto Bollini, attuale c.t. della Nazionale Under 19 campione d’Europa da poche settimane. Insomma, due allenatori di tutto rispetto che vorrebbero proseguire il loro percorso proprio con la selezione ‘olimpica’. Ma per Bollini si parla anche di una promozione al fianco di Mancini come vice in nazionale maggiore.

Altro ruolo su cui sta discutendo la Federcalcio è quello lasciato vacante da Gianluca Vialli, il compianto ex centravanti che è stato capo delegazione azzurra per diversi anni. Molti i nomi in ballo: in primis una possibile promozione per Gabriele Oriali, che attualmente ricopre il ruolo di team manager della Nazionale.

Ma occhio alle candidature di due campionissimi. Paolo Maldini è già stato contattato dalla Federazione per ricoprire questo ruolo, dopo l’addio doloroso al Milan. Ma anche Gigi Buffon, portiere ex Parma e Juventus che sembra pronto a smettere col calcio giocato. E magari ripartire subito con una nuova avventura dirigenziale ad altissimi livelli.