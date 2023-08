Calciomercato, colpo a sorpresa: è tutto fatto, sta arrivando a Torino

C’è l’accordo per l’arrivo dell’esterno che è pronto a firmare nei prossimi giorni. Il calciatore è atteso a Torino le visite mediche di rito, ecco tutti i dettagli su questo nuovo colpo.

Gli ultimi giorni di calciomercato regalano sempre delle grandi sorprese. Questa volta la società è riuscita a chiudere per l’arrivo del calciatore che era stato cercato anche da un’altra società italiana. Il dirigente ha sbaragliato la concorrenza ed ha definito i termini dell’accordo sia con il ragazzo che con il club, proprietario del cartellino. Adesso è atteso l’arrivo in Italia del giocatore che dovrà sottoporsi alle visite mediche di rito prima di firmare il nuovo contratto che lo legherà al club di Torino.

E’ in uno stato molto avanzato la trattative tra le due società: il giocatore ha deciso di trasferirsi in Italia nel corso di questa sessione estiva 2023. Le parti hanno trovato l’accordo, sono attese solo le visite mediche di rito. Una svolta improvvisa che ha sorpreso gli stessi tifosi con l’arrivo di questo giovane esterno classe 2001. Ecco tutti i dettagli sull’accordo, rivelati da Sky Sport.

Calciomercato: sta arrivando a Torino, colpo a sorpresa

Nuovo colpo per l’allenatore che tra qualche giorno avrà la possibilità di accogliere in squadra questo acquisto che arriva direttamente dal Belgio. Una trattativa lampo che ha portato alla definizione dell’affare. Sbaragliata la concorrenza anche dell’Hellas Verona, che stava seguendo da tempo il giocatore.

Alla fine Jackson Tchatchoua si trasferirà al Torino: al Charleroi 3 milioni di euro. Il giocatore ha trovato l’accordo con la società granata che gli farà firmare un contratto di quattro anni. Esterno destro naturale, è abile anche sul versante opposto. Classe 2001, ha tutte le qualità per poter crescere tra le fila della rosa di Ivan Juric che con i giovani ci sa fare.

Prima del Torino, Tchatchoua è stato molto vicino all’Hellas Verona. Alla fine, però, il calciatore ha trovato l’accordo con il Torino ed è pronto a sbarcare in Serie A.

Tchatchoua al Torino, ultimissime notizie di calciomercato

Nato in Belgio, classe 2001, lo scorso anno ha giocato 29 partite con lo Charleroi nella Jupiler Pro League segnando anche un gol. Ha delle qualità importanti che potrà mettere in mostra in Serie A. Il ds Vagnati ha deciso di investire ben 3 milioni di euro per portare a Torino Tchatchoua. Nel sistema di gioco di Ivan Juric, può giocare o esterno a tutta fascia come alternativa a Bellanova o nei due dietro la punta. Parte dietro nelle gerarchie ma ha tutto il tempo per potersi ritagliare lo spazio desiderato.