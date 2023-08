Calciomercato: Nainggolan torna in Serie A, l’annuncio del mister

Colpo a sorpresa: può arrivare a centrocampo Radja Nainggolan. Ecco i dettagli su questa trattativa che può svilupparsi negli ultimi giorni di calciomercato.

Nuove indiscrezioni relative al futuro di Radja Nainggolan. Attualmente svincolato, dopo la fine della sua esperienza alla Spal conclusa con la retrocessione in Serie C, il centrocampista belga è stato visto all’Olimpico nel corso dell’ultima gara di campionato pareggiata dalla Roma 2-2 contro la Salernitana. Il giocatore ha un forte legame con l’ambiente romanista, fermato dai tifosi non s’è sbilanciato circa il suo futuro. La volontà è quella di proseguire a giocare. Ecco le ultimissime relative al possibile ritorno in Serie A di Radja Nainggolan: c’è l’annuncio da parte del mister.

Ci sono possibilità di rivedere in Serie A Radja Nainggolan? Molti tifosi si chiedono cosa ne sarà del futuro del centrocampista belga, reduce da un’avventura non proprio entusiasmante a Ferrara con la Spal. Accantonata l’esperienza in Serie B, adesso Nainggolan vuole tornare a giocare in massima serie. Il suo auspicio è quello di trovare spazio in qualche squadra di Serie A. Nelle ultime ore è emersa una possibilità intrigante per il calciatore: ecco l’annuncio del mister, che ha già avuto modo di allenare Radja.

Si augura di avere una nuova chance in Serie A Radja Nainggolan che è attualmente svincolato. Il calciatore ha ancora tempo per trovare la sua destinazione, essendo libero potrà trovare una sistemazione anche dopo il primo settembre (deadline della sessione estiva 2023).

I club che hanno intenzione di ingaggiare Radja Nainggolan dovranno valutare attentamente le condizioni fisiche del ragazzo. Intanto, nelle ultime ore è sputata fuori una destinazione a sorpresa con Radja che potrebbe decidere di vestire la maglia di una società italiana e ritrovare un suo vecchio allenatore.

Sulle tracce del centrocampista c’è Eusebio Di Francesco che potrebbe portare a Frosinone Radja Nainggolan. Il tecnico ne ha parlato quest’oggi nel corso della conferenza stampa, alla vigilia della seconda gara di campionato contro l’Atalanta.

“Un mio collaboratore ha sentito Radja, personalmente non ho avuto modo di parlare con lui. Devo dire che ho un rapporto stupendo ma per il momento non abbiamo preso in considerazione un suo ingaggio. Con la società abbiamo un piano preciso, valorizzare i giovani talenti. Ecco perché cerchiamo giocatori di prospettiva. Nainggolan fa la differenza ma non abbiamo mai pensato a lui qui a Frosinone”.