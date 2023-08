Calciomercato Juventus: colpo da 10 mln, è tutto fatto

C’è l’annuncio riguardo il calciomercato della Juventus: stanno prendendo il calciatore per 10 milioni di euro, svelati tutti i dettagli su questo affare.

Vecchio pallino della dirigenza bianconera, cercato in passato anche dal Milan, il calciatore ha sciolto le riserve riguardo il suo futuro. Il club, proprietario del cartellino, ha accettato l’offerta da 10 milioni di euro. Adesso è tutto pronto per lo scambio di documenti e le visite mediche di rito.

Ultimi giorni frenetici per Cristiano Giuntoli, a lavoro per sbloccare il mercato in entrata della Juventus. Senza le cessioni non arriveranno altri giocatori. Non è un caso, infatti, che siano state mollate le piste relative a Mimmo Berardi e Romelu Lukaku. Così come al famoso centrocampista, che doveva arrivare per completare il reparto. La sensazione è che la Juventus possa concludere in questo modo la sessione estiva di calciomercato 2023: con un solo innesto, quel Weah arrivato prima dell’arrivo di Giuntoli. Intanto, dalla Spagna c’è una nuova notizia relativa ad un vecchio obiettivo della società: già cercato nel corso della sessione invernale di gennaio, adesso il calciatore è pronto a salutare. Il club ha accettato l’offerta da 10 milioni di euro, ecco tutti i dettagli su questo colpo.

Calciomercato Juventus: lo stanno prendendo per 10 milioni

C’è l’annuncio relativo al giovane talento che è ad un passo dall’addio. Osservato e visionato per tanto tempo dalla Juventus, che aveva allacciato rapporti anche con l’entourage del ragazzo, il suo futuro sarà lontano dall’Italia.

Anche il Milan aveva provato a prenderlo nel corso di questa sessione di calciomercato, alla fine è un’altra società che ha superato la concorrenza di entrambe le italiane. Il club ha presentato al Real Valladolid una proposta da 10 milioni di euro che avvicina sempre di più allo Sporting CP Ivan Fresneda.

E’ questa l’indiscrezione di calciomercato riportata da tmw, che rivela i dettagli economici dell’accordo tra il club portoghese e quello spagnolo. Il giovane terzino sinistro, considerato in patria uno dei più promettenti, è pronto a vivere questa nuova esperienza con la casacca verde dello Sporting CP che ha trovato l’intesa di massima con il Valladolid. Sfumata, dunque, la pista italiana per Fresneda cercato in Serie A da Juventus e Milan. Entrambi i club italiani hanno deciso di virare su altri obiettivi e non puntare sul classe 2004 che adesso è pronto a firmare un contratto con lo Sporting fino al 2028.

Calciomercato: Fresneda allo Sporting, sfuma la pista Juventus

Ivan Fresneda sarà un nuovo giocatore dello Sporting CP. Colpo da 10 milioni di euro, più bonus, per il club portoghese che ha deciso di investire sul giovane terzino destro di proprietà del Valladolid. Il calciatore classe 2004, che piaceva in Italia a Juventus e Milan e all’estero anche a Manchester United, Arsenal e Barcellona, è pronto vivere questa nuova esperienza.