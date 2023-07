Torino: Juric preoccupato, nuova crisi sul futuro

Momenti di tensione in casa Torino che fanno ricordare quanto accaduto lo scorso anno, quando in estate ci fu quasi l’addio di Juric o il ds Vagnati per una forte lite anche fisica a causa del calciomercato.

Nessuna lite questa volta, per fortuna, ma ci sono delle notizie che potrebbero portare a pensare che da un momento all’altro potrebbe esplodere una bomba importante in casa granata per quello che si sta vivendo.

Perché al momento il Torino, proprio come lo scorso anno, ancora non sa chi saranno i nuovi acquisti e la società rischia di far partire ancora una volta i migliori giocatori che saluterebbero il progetto di Juric.

Calciomercato Torino: acquisti e cessioni, la richiesta di Juric

Sono giorni intensi vissuti in primo piano in casa Torino con Ivan Juric che deve fare i conti con il mercato e le scelte del ds Vagnati che al momento è fermo con gli acquisti e ci potrebbe essere un nuovo problema di cessioni come gli altri anni. L’allenatore ha scelto di restare dopo che sono arrivate rassicurazioni a fine stagione da parte della società riguardo il voler migliorare la rosa, il progetto ed essere sempre più competitivi per provare a riportare il Toro in Europa.

Non si va verso questa direzione, almeno per il momento. Per questo motivo Tuttosport continua a parlare di quella che è l’attuale situazione di Juric che non è poi così sereno sul calciomercato del Torino tra acquisti e cessioni. Sono diversi i giocatori pronti ad andare via visto che ci sarebbero importanti squadre pronte ad investire in Italia e farlo proprio per i giocatori del Toro.

Ora prova anche lo stesso allenatore a convincere i suoi talenti a restare, ma non sarà facile. Una situazione che in casa Torino potrebbe portare a delle scelte pesanti e anche ad una decsione da parte dello stesso Ivan Juric.

Torino: Juric convince i giocatori a non partire

Colloqui di Ivan Juric con Singo per convincerlo a prolungare il contratto come qualche tempo fa è riuscito a fare con Djidji e anche altri dialoghi da parte dell’allenatore con qualche punto fermo della rosa.

Si cerca di capire chi sono quei giocatori che possono andare via e rischiano di poter indebolire la rosa del Torino. Ora Cairo e Vagnati dovranno dare delle risposte importanti a Juric dal punto di vista del calciomercato.

Calciomercato Torino: nuovo acquisto per Juric

Intanto, mentre c’è un momento di tensione e ansia da parte dell’allenatore che vuole sapere di più dalla società per quello che accadrà in questa finestra di mercato, il Torino ha chiuso un nuovo colpo importante per il proprio tecnico Ivan Juric. Arriva direttamente dalla Serie A e nelle prossime ore sarà ufficiale.

Come svelato dalla redazione di Sky Sport, infatti, il Torino ha chiuso l’acquisto di Tameze dall’Hellas Verona per 2,8 milioni di euro. Pagamento biennale da parte dei granata nei confronti del club scaligero.