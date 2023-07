Lukaku fregato: resta solo una destinazione

Il calciomercato è pronto a determinare il futuro di Romelu Lukaku. L’attaccante belga è pronto a cambiare ancora una volta maglia dopo la stagione appena conclusa con l’Inter.

Tante voci di mercato che riguardano la prossima destinazione del giocatore che è pronto ancora una volta a cambiare e che ora però si ritrova in una situazione veramente complicata e spiacevole.

Il calciatore sembra avere soltanto una possibilità al momento, ma occhio alle sorprese che riserva sempre il mercato.

Calciomercato: Lukaku pronto a lasciare il Chelsea

Romelu Lukaku è pronto a dire addio al Chelsea una volta per tutte. Perché l’attaccante belga non ha più intenzione di restare e anche la stessa società londinese non lo considera importante per il nuovo progetto avviato con Mauricio Pochettino in panchina. Il giocatore classe ’93 ora non vede l’ora di trovare la soluzione ideale, ma si è buttato in una situazione veramente complicata che gli potrebbe compromettere il continuo della carriera in Europa.

Perché l’Inter era decisa a chiudere di nuovo l’acquisto di Lukaku, ma da un momento all’altro tutto è cambiato e si è fermato. Perché la società nerazzurra ha scoperto che il giocatore nel frattempo era anche in trattativa con la Juventus e si è sentita tradita. Una mossa che ha fatto andare su tutte le furie il club milanese che ha deciso di lasciar perdere e dire addio al ritorno del belga che è sempre stato accolto a braccia aperte.

A questo punto resta la Juventus, ma mentre si parlava di accordo tutto si è fermato anche qui. Perché prima di prendere il belga servirà cedere Vlahovic che al momento resta in rosa e non ha avuto offerte importanti che può considerare la Juve. Adesso per Lukaku si fa veramente dura e potrebbe pensare di andare via dall’Europa perché l’unica finestra al momento potrebbe essere quella dell’Arabia Saudita.

Arabia Saudita: Lukaku ora valuta il trasferimento

La prima scelta di Romelu Lukaku è quella di restare in Europa e in Italia, ma adesso potrebbe saltare tutto. Tanti dubbi sul futuro del giocatore che potrebbe finire in Arabia Saudita in vista delle prossime settimane.

Ora resta soltanto davvero l’Arabia Saudita per Lukaku che potrebbe iniziare a valutare l’offerta nelle prossime ore. Da un momento all’altro torneranno alla carica gli sceicchi sauditi e potrebbero provare a convincere il giocatore.

Calciomercato: occasione Juve per Lukaku

Dipende tutto da Vlahovic per quanto riguarda l’occasione Juventus per Lukaku. Bisognerà capire se proprio il Chelsea, padrone del cartellino del belga, proverà l’affondo per Vlahovic per sbloccare l’affare e far poi andare dritto la Juve sul giocatore che seno dovrà sperare nell’Arabia per non restare fuori rosa a Londra.