Calciomercato Serie A, colpo a sorpresa: arriva Malinovskyi

Ad un anno dal suo approdo al Marsiglia Ruslan Malinovskyi è tornato a far parlare prepotentemente di sé. Il futuro del centrocampista ucraino, infatti, sembrerebbe essere sempre più lontano dall’OM in questo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, con l’addio di Tudor l’ex Atalanta si sente poco “protetto” in quel di Marsiglia, e per evitare una situazione simile a quella che si venne a creare a Bergamo, il giocatore starebbe valutando alcune soluzioni per il proseguo della sua carriera.

Essendo un giocatore di un certo livello, il nome di Ruslan Malinovskyi è stato accostato a tantissimi club, ma a quanto pare l’ucraino potrebbe tornare a giocare in Serie A a partire dalla prossima stagione.

Calciomercato, Malinovskyi torna in Serie A: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Ruslan Malinovskyi in questo calciomercato, dato che contro ogni pronostico il centrocampista ucraino starebbe valutando la possibilità di lasciare il Marsiglia dopo l’addio dalla panchina di Igor Tudor.

Per evitare di trattenere in rosa un giocatore scontento, il club francese avrebbe aperto alla possibilità di cedere l’ex Atalanta, ma senza fare alcun tipo di sconto particolare a nessuno. Questo comunque non preoccupa più di tanto le pretendenti del ragazzo, che sarebbero pronte a far di tutto pur di accontentare le richieste economiche sia del Marsiglia che di Malinovskyi. Al momento, comunque, la concorrenza per l’ucraino è abbastanza ampia, ma a quanto pare il giocatore starebbe spingendo per tornare a giocare in Serie A, lì dove è diventato grande, visto l’interesse nei suoi confronti di un’importante piazza italiana.

Stando infatti a quanto riportato da footmercato.net, ma più nello specifico da Santi Aouna, Ruslan Malinoskyi potrebbe diventare in questa finestra di calciomercato un nuovo calciatore del Torino, che quasi abbandonata la pista Vlasic ha iniziato a spingere seriamente per il ritorno in Serie A dell’ucraino.

Il Torino sogna Malinovskyi: l’OM fissa il prezzo

Il Torino sogna il colpo Ruslan Malinosvkyi in questo calciomercato, giocatore che a quanto pare avrebbe chiesto direttamente Ivan Juric per andare a completare il reparto offensivo della formazione granata.

Abbandonata la pista Vlasic, il Toro ha ora a disposizione un tesoretto da poter investire nell’ucraino, anche perché le richieste del Marsiglia per il giocatore sono abbastanza importanti. Stando a dati Transfermarkt, infatti, per cedere Malinosvkyi in questo calciomercato l’OM chiede almeno 15 milioni di euro.

Calciomercato Torino: c’è concorrenza per Malinosvkyi

Il Torino non è l’unica squadra sulle tracce di Ruslan Malinosvkyi in questo calciomercato. Stando a footmercato.net, infatti, anche il Besiktas starebbe facendo sul serio per il centrocampista ucraino.

A differenza dei granata, comunque, il club turco avrebbe addirittura presentato anche una prima offerta ufficiale all’OM per l’ex Atalanta, rifiutata perché il giocatore al momento preferirebbe la destinazione italiana. I prossimi giorni potranno dunque essere quelli decisivi per scoprire una volta e per tutte il futuro di Malinosvkyi.