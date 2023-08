Calciomercato Milan: doppio addio, poi assalto al nuovo bomber

Calciomercato in fermento in casa Milan con i rossoneri che sono pronti a chiudere l’accordo per il nuovo bomber. Arriverà dopo le cessioni.

Milan protagonista di questo calciomercato estivo 2023. Moncada e Furlani hanno lavorato duramente per mettere a disposizione di Pioli una rosa di tutto rispetto per la stagione 2023-2024. Organico rinforzato da elementi di prima scelta, ben otto gli acquisti piazzati dal club che non si ferma qui. Adesso è tempo di pensare al mercato in uscita e piazzare qualche esubero: successivamente si penserà alla ciliegina sulla torta con l’acquisto di un nuovo bomber.

Si sblocca il mercato in uscita dei rossoneri. Dopo aver finalizzato, chiuso ed ufficializzato Musah, adesso i rossoneri sono a lavoro per cedere due esuberi. Dopo Rebic, anche Origi è sul piede di partenza così come Yacine Adli, Charles De Ketelaere, Caldara e Ballo Toure. Sono previste tante in uscite in queste ultime settimane di calciomercato che regalerà qualche altra sorpresa ai tifosi rossoneri. Nel mirino del club, infatti, ci sono: un terzino destro, uno sinistro ed un attaccante. Queste le priorità del club che definirà qualche altro colpo in entrata solo dopo l’addio degli esuberi.

Calciomercato Milan: pronte due cessioni c’è l’accordo

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, rilanciate dai giornali tedeschi, il Milan è pronto a chiudere per la cessione di Ballo Toure al Werder Brema. In queste ore sta prendendo sempre più quota questa opzione per il calciatore ex Monaco che può lasciare il Milan a titolo definitivo.

I tedeschi sono pronti ad acquistare il terzino sinistro a fronte di un corrispettivo di 3,5 milioni di euro. Sono ore cruciali per quanto riguarda questa cessione che può arrivare subito dopo l’ufficialità del terzo portiere Devis Vasquez che è andato in prestito allo Sheffield Wednesday. Un doppio addio che dovrebbe, prossimamente, diventare tris: visto che Charles De Ketelaere è sempre più vicino all’Atalanta.

Restano in uscita altri calciatori, come Adli, Origi e Caldara, intanto il club una volta completata questo giro di cessioni si metterà a lavoro per l’arrivo al Milan di un bomber come Lucas Beltran del River Plate.

Lucas Beltran al Milan, la decisione della società e i bomber nel mirino di Moncada

Il calciomercato estivo del Milan si chiuderà con l’acquisto di un attaccante. Moncada e Furlani hanno messo nel mirino Lucas Beltran del River Plate e Benjamin Šeško del RB Lipsia. Il primo costa 15 milioni di euro mentre il secondo 30. Sono due profili diversi ma che potrebbero fare a caso dei rossoneri che hanno in rosa attualmente, come vice Giroud, Colombo e Origi che sono entrambi in uscita. Come terza opzioni anche Okafor che ha già giocato come punta centrale. Adesso toccherà al Milan sciogliere i dubbi e decidere su quale attaccante puntare per il futuro.