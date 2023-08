Calciomercato Inter, non solo Sommer: doppio colpo in porta

Yann Sommer non sarà l’unico portiere che l’Inter farà in questo calciomercato. Lo svizzero sarà il titolare della formazione di Inzaghi nella prossima stagione, ma il tecnico nerazzurro ha bisogno anche di un vice all’altezza dell’ex Bayern Monaco, così da essere coperto in caso di evenienza.

Sistemata e chiusa la trattativa per Sommer, dunque, l’Inter può ora affondare il colpo su quello che stato definito dall’area tecnica di Simone Inzaghi il profilo ideale sul quale investire per coprirsi anche in vista del futuro.

Stando alle ultime notizie, dunque, il club meneghino è pronto a mettere a segno un doppio colpo in porta.

Calciomercato Inter, ecco il vice Sommer: Inzaghi ha scelto

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata dell’Inter, che dopo aver definito l’arrivo di Yann Sommer è al lavoro per regalare a Simone Inzaghi un altro portiere, anche perché c’è da coprire l’uscita di Samir Handanovic.

Nel corso di queste settimane tantissimi profili sono stati accostati ai nerazzurri, ma Marotta ed Ausilio sin da subito hanno immediatamente messo le cose in chiaro seguendo e parlando solo con quei profili ritenuti adatti al progetto tecnico dell’Inter. Questa condizione potrebbe lasciar credere che la lista dei due dirigenti nerazzurri sia particolarmente vasta e ricca di nomi, ma in realtà dalle parti di Viale Liberazione hanno sempre avuto le idee abbastanza chiare. A fronte di questo, stando alle ultime notizie, l’Inter sembrerebbe essere pronta ad affondare il colpo sul secondo portiere di questa sessione di calciomercato.

Nel corso di questi mesi, come detto, sono stati fatti diversi nomi, ma stando a quanto riportato da calciomercato.com parrebbe essere Bento dell’Atletico Paranaense il prescelto da Marotta ed Ausilio per il ruolo di vice Sommer in questa stagione.

Inter, Bento per il vice Sommer: le richieste dell’Atletico

Bento dell’Atletico Paranaense è il prescelto dell’Inter per il ruolo di vice Sommer. Nel corso di questi mesi sono stati accostati tantissimi nomi alla porta del club nerazzurro, ma dopo un’analisi accurata con tutta l’area tecnica la scelta sarebbe ricaduta proprio sul brasiliano classe ’99.

Fra tutti Bento sembra essere anche quello più abbordabile da un punto di vista economico, dato che le richieste dell’Atletico Paranaense non sarebbero neanche particolarmente proibitive. Stando a dati Transfemrarkt, infatti, i rossoneri chiedono almeno 9 milioni di euro per lasciar partire il portiere brasiliano.

Non solo Bento: tutte le alternative per l’Inter

Bento ad oggi è la prima scelta dell’Inter per il ruolo di vice Sommer, ma nella lista di Marotta ed Ausilio sono presenti anche altre alterative interessanti che possano fare al caso di Simone Inzaghi. Fra questi ci sono, fra i più gettonati, Trubin dello Shakhtar ed Audero della Sampdoria.