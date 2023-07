Calciomercato: doppio colpo, arrivano a Torino gratis

Svolta di calciomercato per il club che è pronto a chiudere il doppio affare a parametro zero: arrivano due giocatori gratis a Torino, ecco tutti i dettagli.

Arrivano le ultimissime notizie riguardo questa doppia operazione di calciomercato con la società che è pronta ad accogliere in squadra i due calciatori che sono attualmente svincolati. Una mossa a sorpresa da parte del club che ha necessita di chiudere questi affari per mettere a disposizione dell’allenatore nuovi rinforzi capaci di migliorare la rosa a sua disposizione. Gli innesti individuati sono giocatori d’esperienza e qualità che hanno tutte le carte in regola per fare bene in Serie A.

Calciomercato: stanno andando a Torino, i dettagli

Ci sono delle novità di calciomercato riguardo l’arrivo a Torino di due giocatori che sono pronti a firmare a costo zero con la squadra italiana. Un’idea nata nelle ultime ore di mercato che porta il talento portoghese in Serie A.

Dopo la fine della sua esperienza ai Wolves, il centrocampista Joao Moutinho è rimasto svincolato. Il classe 1986 è uno dei calciatori più titolati del Portogallo, protagonista nella vittoria della Nazionale agli Europei del 2016. Dallo scorso giugno, dopo la fine del suo contratto, è finito nella lista degli svincolati. In queste ultime ore il suo nome è stato accostato con insistenza al club italiano che è pronto a farci un pensierino.

Come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la proprietà insieme all’allenatore Juric stanno valutando se portare a Torino Joao Moutinho. I granata hanno fatto un sondaggio per l’ex Sporting, Porto e Monaco. Ad oggi non hanno ancora sciolto le riserve riguardo l’ingaggio del centrocampista ma l’intenzione di Juric è aggiungere qualità in mezzo al campo anche in virtù della possibile partenza di Samuele Ricci alla Lazio.

Moutinho non è solo l’unico acquisto a parametro zero del Torino che sta trattando anche con l’agente Pastorello per Roberto Pereyra.

Calciomercato Torino: Pereyra e Moutinho in granata

Ecco le ultimissime riguardo questo doppio colpo di mercato con il Torino pronto a chiudere per l’arrivo in granata di Moutinho e Pereyra. L’ex Udinese è attualmente svincolato così come il portoghese che ha visto il suo contratto scadere lo scorso 30 giugno con i Wolves. Entrambi sono profili d’esperienza che potrebbero fare a caso della squadra granata. Juric è pronto ad accogliere entrambi al Torino, l’ultima parola sarà di Urbano Cairo che dovrà decidere se investire su due ultra 30enni oppure puntare su qualche altro profili di prospettiva e giovane.