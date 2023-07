Georgina Rodriguez fa volare i like su Instagram: l’abito è cortissimo

Georgina Rodriguez non si smentisce mai e mostra l’ennesimo scatto da capogiro: lady CR7 è super provocante, che visione

Sembra quasi superfluo rimarcare il suo ruolo di una delle presenze femminili più iconiche in assoluto sui social, visto che parliamo di una celebrità conclamata nel mondo della moda e dello spettacolo, conosciuta in ogni dove, con un seguito da oltre 50 milioni di followers su Instagram.

Ma è impossibile non sottolineare quanto, in questa estate, Georgina Rodriguez si sta esibendo davvero al meglio di sé stessa, con classe ed eleganza innate e senza limiti.

La fidanzata e futura sposa di Cristiano Ronaldo, insieme al fuoriclasse portoghese, per diversi giorni ha dettato legge e rubato la scena in Sardegna, dove tutta la famiglia, compresi i figli, hanno trascorso un periodo all’insegna del sole, del mare e del divertimento. A bordo di uno yacht lussuoso, CR7 e i suoi hanno dato spettacolo, per la gioia dei paparazzi e di tutti i navigatori indefessi della community del web.

Inevitabile dire che a far sognare ad occhi aperti i fan sono stati soprattutto gli scatti sublimi di Georgina, davvero in splendida forma in qualsiasi posa e abbigliamento, dalle immagini in costume a quelle in abito da sera. Radiosa, sorridente e come sempre con un fare seducente e provocante, la modella ispano-argentina, ancora adesso che ha fatto ritorno a casa, continua a postare qualche scatto inedito di vacanze davvero da ricordare.

Georgina Rodriguez scopre gambe da infarto, prospettiva da vertigini: applausi a scena aperta

Anche a bordo del suo jet privato, Georgina da’ spettacolo e fa risaltare tutta la sua bellezza e sensualità senza limiti. Guardare per credere, con questa posa sul sedile che toglie a dir poco il respiro.

Basta pochissimo a Georgina per catturare l’attenzione di tutti e il vestitino semplice ma cortissimo non lascia scampo. In primo piano, gambe infinite e semplicemente perfette, una visione che non può che riscaldare l’atmosfera ancora una volta. Gli ammiratori sono in visibilio, Georgina ha buon gioco nel dire che “la bellezza è negli occhi di chi guarda” ma è persino troppo modesta in merito. Il numero di commenti estasiati e di like a favore non si conta, lady CR7 è uno schianto. Qualsiasi cosa faccia, fa sempre la differenza. E non a caso si trova alla grande di fianco a un fuoriclasse come Ronaldo.