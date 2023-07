Milan: Pioli lo avverte, calciatore sotto pressione

La nuova stagione per il Milan di Stefano Pioli è iniziata. Ci sono degli aggiornamenti importanti riguardo quello cha accadrà nelle prossime settimane in vista degli obiettivi e non solo.

Il club rossonero punta in alto e spinge per costruire una squadra forte da affidare nelle mani dell’allenatore che è chiamato ad ottenere risultati sempre più determinati per la crescita del progetto.

Ultime notizie su quelle che sono le parole dell’allenatore che ha voluto fare una richiesta importante ad un giocatore in vista di quella che sarà la nuova stagione.

Milan: le parole di Pioli su Leao

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, nella sua ultima intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato anche di quello che si aspetta di Rafael Leao per questa nuova stagione che arriverà:

“Per quello che sta dimostrando sul campo e negli atteggiamenti mi aspetto una crescita ulteriore, anche se è migliorato già tanto. Penso che diventerà uomo squadra”.