Serie A, ecco il colpo per l’Europa: arriva dalla Premier League

Il colpo dalla Premier League, dopo l’annuncio in merito all’addio del giocatore dall’Inghilterra, per quello che sarà l’approdo in Serie A.

Un club italiano ha voglia di primeggiare in Serie A e nella classifica in Italia e per farlo, molto, passerà appunto dal calciomercato. Un mercato che è entrato già nel vivo con un primo importante acquisto già ufficializzato, da una rivale in Serie A, ma non è a questo che vorrà fermarsi il club storico italiano.

Per tornare a competere ad alti livelli e sotto suggerimento del proprio allenatore, ecco un altro colpo che, quest’oggi, ha annunciato il suo addio dalla Premier League e dal club inglese.

Calciomercato, colpo dalla Premier League: obiettivo in Serie A

Ha chiesto la cessione al club inglese, in particolar modo dopo che ha saputo della voglia di un club storico italiano di puntare su di lui.

Il calciomercato della Serie A ha visto la pesante uscita di Sandro Tonali, con destinazione in Premier League, ma è dalla stessa Premier che potrebbero arrivare nuovi innesti per il calcio italiano, con un club pronto all’assalto per il centrocampista del Leicester, club appena retrocesso in Championship.

Si tratterebbe di un ritorno in Serie A per Praet, centrocampista ex Torino e Sampdoria che tornerebbe a giocare per i granata. Ivan Juric vorrebbe riaverlo all’interno del suo organico, come nuovo innesto a centrocampo per il grande sogno Europa, legato all’approdo in Conference League attraverso un importante piazzamento che vuole trovare in questa stagione che è alle porte.

Mercato Torino, la notizia sulla cessione di Praet dal Leicester

A chiedere la cessione al Leicester, è lo stesso Dennis Praet, che vuole ritrovare la Serie A probabilmente. Il Torino è fortemente interessato e le Foxes lascerebbero partire il centrocampista belga, non costringendolo a giocare in Championship per la prossima stagione.

A rivelare la notizia sulla richiesta di essere ceduto, da parte di Dennis Praet al Leicester, è il collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira.

Ultime su Praet: le cifre del colpo per il Torino

Resta elevato il prezzo di Dennis Praet, con il Leicester che non andrà a svendere il proprio centrocampista. Ci vorrà un’operazione da circa 10 milioni secondo le valutazioni che ne fa il club inglese, sul valore del centrocampista. Il Torino, dal canto proprio, sarebbe disposto a proporre una cifra intorno ai 5 milioni di euro, col ds Vagnati che farebbe leva non solo sulle volontà del giocatore, chiaramente espresse al Leicester, ma anche ai legami contrattuali che vedono la scadenza praticamente nel 2024 e, senza rinnovo, il club inglese rischia di perderlo a zero.