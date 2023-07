Serie A: altro addio doloroso, è già in aeroporto

Il calciomercato in Serie A quest’anno sarà sicuramente ricco di sorprese, perché sono tante le squadre che stanno cambiando con alcuni giocatori decisi a svoltare la propria carriera.

Ci sono diversi giocatori che stanno valutando e stanno andando via per provare ad approfittare delle occasioni che si stanno venendo a creare. Ora ci sono dei nuovi aggiornamenti.

Molte possibilità dopo i Mondiali 2022 in Qatar, che hanno fermato il mercato di gennaio e inevitabilmente stanno iniziando a creare il delirio in questa finestra estiva.

Calciomercato Serie A: il calciatore dice addio

Alcuni centrocampisti sono entrati nel mirino dei top club d’Europa. Ora c’è una notizia che conferma ciò che può accadere in vista delle prossime settimane. Perché c’è una società intenzionata a mostrare subito ai propri tifosi il talento del giocatore appena preso. C’è grande fiducia riguardo ciò che potrà fare la prossima stagione, di sicuro c’è un salto di categoria sotto tutti i punti di vista.

Il Milan è pronto a chiudere per l’acquisto di nuovi giocatori, ma nel frattempo ha anche detto addio a profili davvero importanti. Il club rossonero ha venduto pe 80 milioni Tonali che ha firmato fino al 2028 un contratto ricchissimo e per questo motivo ora si sente in debito con la squadra che ha deciso.

L’ormai ex centrocampista del Milan è proprio in queste ore in viaggio per la sua nuova casa. L’ufficialità della notizia è già arrivata. Ora bisogna capire che tipo di percorso farà il centrale.

Milan: Tonali in aeroporto senza salutare

Non c’è altro da aggiungere con i saluti. Ecco perché anche in queste ultime ore, durante il suo ingresso nell’aeroporto di Linate, dove prenderà la direzione Inghilterra, non sono arrivate ulteriori di parole da parte del giocatore. Tonali ha raggiunto l’aeroporto e salutato la città di Milano.

Pochissimi giorni di vacanza dopo l’Europeo U21 per lui, che ora guarda al futuro con fiducia e voglia di dimostrare il suo grande valore. Sandro Tonali lascia la città di Milano senza nessun saluto particolare, perché il giocatore andrà a giocare in Premier League e sta per iniziare la sua nuova avventura con il Newcastle.

Newcastle: Tonali non vede l’ora di iniziare

Il Newcastle ha investito in maniera forte su Sandro Tonali che ora ha voglia di ripagare questa grande fiducia. Per questo motivo il giocatore ha voluto rilasciare delle brevi dichiarazioni senza aggiungere altro.

In aeroporto Tonali non si è voluto fermare a parlare con i giornalisti. Della serie ‘poche parole e solo fatti’. Infatti, proprio nei giorni scorsi, durante l’Europeo U21 con l’Italia il giocatore aveva dichiarato: “Enorme opportunità, ripagherò la fiducia sul campo”.