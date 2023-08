Calciomercato, Zapata saluta l’Atalanta: scambio a sorpresa in Serie A

Un affare a sorpresa per Duvan Zapata. Dopo il gol siglato contro il Frosinone, potrebbe fare subito le valigie: che maxi-operazione

Saranno ore frenetiche di calciomercato tutte da vivere. In questi minuti è sbarcato a Roma l’attaccante belga, Romelu Lukaku, che ha sposato il progetto tecnico di Josè Mourinho. Subito le visite mediche per l’ex Inter per prendere parte alla sfida di venerdì sera contro il Milan. Ora un altro bomber come Duvan Zapata è pronto a vivere una nuova avventura sempre in Serie A: ecco dove giocherà.

Il calciomercato è diventato molto attivo anche in Italia con numerose operazioni finalizzate negli ultimi minuti. La Roma ha chiuso in pochi giorni l’affare con Romelu Lukaku per rinforzare il reparto offensivo di Josè Mourinho. Nelle prossime ore anche Gian Piero Gasperini dovrà dire addio al suo bomber principe, l’attaccante colombiano Duvan Zapata, ormai pronto a fare le valigie. Una destinazione a sorpresa dopo che era stato anche vicinissimo al suo trasferimento alla Roma: saranno ore da vivere intensamente per colpi di scena anche in Italia.

Calciomercato, colpo ad effetto Zapata: che scambio a sorpresa!

Novità importanti arrivate pochi minuti fa per il futuro di Duvan Zapata. L’attaccante colombiano, dopo il gol contro il Frosinone, è pronto a lasciare i nerazzurri per una nuova avventura a sorpresa in Serie A. Ecco dove giocherà, tutti i dettagli.

Come svelato da Sky Sport, l’Atalanta è molto attiva in queste ultime ore di calciomercato. Duvan Zapata sarebbe ad un passo dal Torino per sposare il progetto granata. Con Sanabria nuovamente infortunato, il club di Cairo potrebbe chiudere subito l’operazione con un intreccio suggestivo. Le due società starebbero parlando anche per Alessandro Buongiorno e Soppy per una maxi operazione in vista.

Gian Piero Gasperini potrebbe così accogliere il suo nuovo rinforzo il prima possibile. Il difensore granata, cresciuto nel settore giovanile del Torino, è perfetto per la difesa a tre dell’allenatore dell’Atalanta. Le due operazioni sarebbero slegate al momento, ma tutto sarà chiaro entro questa sera. Duvan Zapata è voglioso di trovare una nuova sistemazione lasciando così spazio a Scamacca a Bergamo.

Un momento delicato con il calciomercato che sta vivendo la sua fase più entusiasmante: movimenti sempre attivi per incrementare il tasso tecnico delle compagini della Serie A. Ormai ci siamo, l’affare è in dirittura d’arrivo.