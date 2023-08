Lascia la Nazionale, è ufficiale: annuncio sorprendente

C’è l’annuncio riguardo il futuro del giocatore che ha deciso di lasciare la Nazionale. Ecco cosa sta succedendo.

Novità in vista per il commissario tecnico che a partire dalle prossime convocazioni dovrà fare a meno del giocatore che ha deciso di lasciare la Nazionale. Alla base di questa decisione alcune scelte prese in sede di calciomercato. Ecco tutti i dettagli.

Fulmine a ciel sereno per la Nazionale. C’è l’annuncio relativo all’addio del calciatore che ha deciso di abbandonare la maglia del proprio paese. Una scelta discutibile che sta creando, in queste ore, non poche polemiche.

Addio alla Nazionale, svelati i motivi

Si conclude così l’esperienza del giocatore con la maglia della propria Nazionale. Una scelta che non ha fatto piacere al commissario tecnico e agli stessi tifosi che adesso dovranno abituarsi all’idea di non poter contare più sul calciatore.

Oggetto anche di critiche è stato uno dei più utilizzati dai vari ct che si sono susseguiti nel corso degli anni, l’avventura del giocatore si conclude adesso. Una scelta di vita e professionale che ha portato il calciatore a scelte diverse ecco perché adesso il commissario tecnico per le prossime gare di qualificazione agli Europei, dovrà fare a meno di uno degli uomini più attesi.

Leader dello spogliatoio, Jordi Alba ha deciso di lasciare la Spagna: l’ex Barcellona rifiuterà la convocazione. Vuole concentrarsi solo sull’Inter Miami.

Jordi Alba e la Spagna, una storia ricca di trofei

La Spagna perde un altro dei suoi leader: Jordi Alba ha deciso di lasciare la Nazionale. Alla base di questa decisione le scelte prese in questo calciomercato che hanno spinto il calciatore lontano dall’Europa. Attualmente all’Inter Miami, in America, l’esterno ha deciso di mollare tutto e concedere spazio alle nuove leve. Il suo ultimo trofeo con la Roja risale a qualche mese fa, quando da capitano della Spagna Jordi Alba ha sollevato il trofeo della Nations League a Rotterdam. In carriera ha totalizzato 93 partite e nove gol e partecipato a tre campionati Europei, tre Coppe del Mondo.