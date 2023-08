Addio Juventus: la destinazione è clamorosa

La Juventus è costretta a dire addio a un’altra importante pedina: nessuno si aspettava che potesse firmare per questo club.

Il calciomercato estivo si chiuderà venerdì 1 settembre alle ore 20 e non sono da escludere altri colpi da parte dei club più importanti della Serie A. In particolare sono in molti ad aspettarsi qualche movimento da parte della Juventus, che è alla ricerca di qualche elemento di spessore per completare la rosa a disposizione di mister Allegri.

Il pari interno con il Bologna ha fatto riesplodere le critiche dei fan bianconeri, che si sono riversati sui social per esprimere tutto il loro dissenso per la prestazione offerta dagli uomini di Allegri. Qualcuno ha anche tenuto a precisare che servirebbe qualche rinforzo in più, anche se ormai siamo agli sgoccioli di questo calciomercato e le possibilità di vedere qualche volto nuovo alla Continassa sono sempre di meno.

Un altro colpo in entrata la dirigenza bianconera potrebbe ancora metterlo a segno, anche se le ultime notizie di mercato non faranno certamente piacere ai tanti tifosi juventini.

Juve, sfuma l’obiettivo: la firma è a un passo

La Juve sta infatti vedendo sfumare un altro dei possibili obiettivi di questo calciomercato estivo. La Signora, infatti, si ritrova costretta a rinunciare a un’altra importante pedina che avrebbe senz’altro fatto molto comodo a Massimiliano Allegri. Stiamo parlando di Ivan Fresneda, difensore 18enne del Valladolid cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid. Nello scorso campionato il terzino spagnolo ha messo in mostra tutte le sue qualità con i ‘Blanquivioletas’, richiamando l’attenzione dei principali club europei.

Per il 18enne si è fatta sotto anche la Juventus, anche se poi la permanenza in rosa di Cambiaso – che ha convinto Allegri durante il precampionato – e l’arrivo di Weah hanno un po’ raffreddato questa pista. Come riportato dal giornalista Fabrizio Romano ormai Fresneda sembra destinato ad approdare da tutt’altra parte. Il terzino spagnolo è infatti a un passo dall’indossare la maglia dello Sporting Lisbona.

I portoghesi hanno raggiunto un accordo con il Valladolid e con il giocatore. Il 18enne firmerà un contratto di cinque anni, mentre al club della Liga andranno 8 milioni più 3 di bonus e un 10% sulla futura rivendita. La Juve è stata sulle tracce del giovane talento per molto tempo ma non ha mai avanzato una proposta concreta al Valladolid. Ora sembra proprio che i bianconeri siano tagliati fuori dalla corsa al giocatore.