Calciomercato, torna a sorpresa in Serie A: derby infuocato

Il calciomercato di Serie A sta entrando sempre di più nel vivo con molte società che iniziano a darsi battaglia per calciatori importanti.

Tutte le società sono alla ricerca dei nomi migliori da regalare ai rispettivi allenatori per far crescere la rosa e puntare ad arrivare sempre più in alto e con grandi qualità. Tanti calciatori, allo stesso tempo, sono alla ricerca di nuove avventure e non sono da escludere colpi di altissima fattura in Serie A nelle prossime settimane.

Il calcio è fatto anche di ritorni e il calciomercato estivo è il momento giusto per acquistare i campioni che non sono più felici nei rispettivi club di appartenenza.

Calciomercato, la Serie A riaccoglie un campione: le ultime

Il calciomercato di Serie A non è tra i più attivi d’Europa perché le società del nostro calcio stanno provando ad operare in maniera attenta e oculata. Gli obiettivi sono due: migliorare le squadre e tenere ben saldi i conti a bilancio. Con il mix perfetto di questi due ingredienti si arriverebbe alla creazione della rosa perfetta che poi dovrà anche provare a vincere.

In Serie A potrebbero far ritorno diversi campioni che hanno scritto pagine di storia a livello internazionale. Le giovani star già esplose non sono alla portata dei nostri club che, invece, possono puntare al reintegro di molti calciatori fortissimi che vogliono una nuova vita.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, a giorni potrebbe esserci un derby di mercato molto importante per il campionissimo del PSG.

Calciomercato, Paredes vuole la Serie A: la situazone

Leandro Paredes vuole tornare in Serie A per continuare a giocarsi le sue carte nel campionato italiano. Il centrocampista argentino ha giocato l’ultima stagione alla Juventus ma non è stato centrale nel progetto di Allegri e non è stato riscattato dalla Juventus. Al PSG certamente non troverà spazio e deve cercare un’altra soluzione che gli permetta di giocare con continuità.

Secondo quanto riferisce Tyc Sports, in Serie A sarà derby tra Roma e Lazio per Leandro Paredes. Il play argentino ha già giocato nella Capitale e sarebbe pronto a far ritorno, ma non è detto che indosserà ancora i colori giallorossi.

Roma e Lazio cercano un nuovo centrocampista con le sue caratteristiche e hanno iniziato a dialogare con il suo entourage per capire la fattibilità della trattativa.

Paredes, no al Galatasaray: pronto l’assalto della Serie A

La fonte argentina ribadisce anche che Paredes ha rifiutato il Galatasaray nei giorni scorsi perché vuole un’avventura europea in uno dei maggiori campionati del continente. La Lazio proprio dal Galatasaray stava per chiudere l’acquisto di Torreira ma ora potrebbe fare dietrofront e puntare sull’ex Juve.

La Roma, allo stesso tempo, intende regalare a Mourinho un nome importante per la mediana e non è da escludere un ritorno in giallorosso dopo 6 stagioni.