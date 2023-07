Sara Croce senza freni: la spiaggia ai suoi piedi

Uno scatto in bianco e nero evidenzia in maniera ancora più potente il fascino di Sara Croce: le immagini sono da urlo.

Bellezza unica, fascino travolgente, l’eleganza che fin dalle prime apparizioni in passerella e tv non è passata inosservata.

Sara Croce è anche altro, ma è innegabile che quelle forme pazzesche siano state fondamentali nella sua carriera. Dai concorsi di moda fino a Miss Italia il passaggio è stato rapidissimo, ed è stato costellato da chiamate importantissime, proposte di lavoro i arrivo da grandi brand e poi dal successo sul piccolo schermo.

Ad ogni edizione di “Avanti un altro”, in cui con Bonolis e Laurenti tutto può accadere, l’attesa è febbrile per ammirare la sua entrata in scena. Il format che incassa grandissimi ascolti sule reti Mediaset arriva dopo il ruolo da “Madre Natura” che lasciò tutti senza fiato, mostrando al pubblico una giovane showgirl bellissima, con grandi occhi chiari e un fascino clamoroso. Il seguito è arrivato inevitabilmente sui social network. Anche su Instagram i numeri per lei decollano ma a giudicare dagli scatti in arrivo in questa calda estate, e soprattutto dall’ultimo, il motivo è abbastanza chiaro.

Sara Croce, fisico e volto da star: social in subbuglio

Un milione di followers è una cifra che rende l’idea di quale sia il seguito per Sara Croce. Foto artistiche, immagini in bianco e nero, e poi quel fisico clamoroso che non può passare in nessun modo inosservato. C’è un po’ di tutto fra gli scatti della splendida nativa di Garlasco, in provincia di Pavia, che già da giovanissima faceva incetta di premi nel mondo della moda. Il sogno di sfondare nel mondo della televisione si è concretizzato ben presto per la modella e showgirl che ha da poco compiuto 25 anni.

Già dalle prime apparizioni i numeri sui social per lei hanno incassato un clamoroso balzo in avanti. Meriti di scatti potenti, in cui emerge un fisico stellare. Quasi un metro e 80 di altezza, fisico perfetto, occhi verdi meravigliosi e un fascino quasi retrò, spesso evidenziato con gli scatti in bianco e nero.

Anche l’ultimo, direttamente da una splendida spiaggia spagnola, cancella ogni dubbio. Il costume minimal evidenzia un fisico stellare, e il video che arriva immediatamente dopo, con la passeggiata sulla spiaggia, conferma quanto Sara Croce sia una regina di stile. Per lei si è chiusa un’altra fortunata stagione televisiva e un’altra si aprirà al termine dell’estate. Un risultato inevitabile per chi nonostante la giovanissima età ha già tanta esperienza sul piccolo schermo e anche tanta voglia di stupire.