Inter, ansia Cuadrado: non può giocare, svelato il motivo

L’Inter ha appena ufficializzato l’acquisto di Juan Cuadrado e già iniziano i primi problemi per l’ex esterno della Juventus.

Il trasferimento del colombiano ha creato già tantissimi problemi nelle ultime ore, viste le continue polemiche che si stanno susseguendo sul passaggio dalla Juventus all’Inter. I tifosi di entrambe le squadre non hanno appreso bene la notizia dell’accordo e si è scatenato il caos sui social e anche all’esterno della sede dell’Inter. L’accoglienza per Cuadrado non è stata delle migliori e ora toccherà al colombiano entrare pian piano nelle grazie dei tifosi nerazzurri.

L’approdo di Cuadrado all’Inter, però, inizia malissimo, viste le ultime vicende che non gli permetteranno di essere a disposizione di Simone Inzaghi.

Inter, Cuadrado si prende la fascia destra: Dumfries in pericolo?

L’Inter ha ufficializzato l’accordo con Juan Cuadrado nel caos delle polemiche. Beppe Marotta conosce benissimo l’esterno colombiano, dai tempi della Juventus, e ha saputo convincerlo in poche mosse. La permanenza in Serie A di un calciatore molto importante sarà decisiva anche per le sorti del campionato e della squadra di Simone Inzaghi.

Il tecnico è stato accontentato in pieno rispetto alle sue richieste iniziali e ora la fascia destra è completa. Con Dumfries e Cuadrado, Inzaghi avrà due frecce potenzialmente letali nel proprio arco e può sfruttarli a dovere per il campionato lunghissimo che si prospetta nei prossimi mesi.

La firma di Cuadrado non mette in pericolo la permanenza di Dumfries. L’esterno olandese parte avanti nelle gerarchie di Inzaghi che, però, dovrà gestire una lunghissima stagione.

Inter, Cuadrado non andrà in tournée estiva: il motivo

L’accordo tra Inter e Cuadrado è merito di Beppe Marotta. Il dirigente nerazzurro conosce molto bene l’esterno colombianon e lo aveva anche portato alla Juve quando era in bianconero. In pochi giorni ha saputo convincere Cuadrado ad accettare l’Inter e rifiutare altre proposte di primo livello, nonostante le difficoltà che deriveranno dal rapporto con l’ambiente.

Cuadrado salta la tourée in Giappone con l’Inter. L’esterno colombiano si metterà subito a disposizione di Simone Inzaghi ad Appiano Gentile ma non partirà per il mini ritiro asiatico. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, infatti, Cuadrado non ha il visto che gli permetterebbe l’ingresso nel paese nipponico.

L’avventura di Cuadrado all’Inter, dunque, inizia in salita ma è pronto a mettere in difficoltà Simone Inzaghi con le scelte di campo.

Cuadrado – Inter: le cifre dell’accordo

Juan Cuadrado ha scelto l’Inter per restare in Serie A. Lo ha ribadito lo stesso esterno colombiano dopo la presentazione in maglia nerazzurra. Nel suo libro di offerte c’era anche l’Arabia Saudita ma ha preferito glissare per restare nel campionato in cui milita dal lontano 2009.

Cuadrado ha firmato un contratto annuale all’Inter, a 2.5 milioni di euro a stagione. Poi al termine del 2023-24, anche in base al rendimento e alle esigenze economiche, si deciderà se prolungare l’accordo o dirsi addio.