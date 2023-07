Calciomercato, torna Giovinco: ha deciso, dove giocherà

Sebastian Giovinco infiamma il calciomercato estivo: l’attaccante italiano è pronto a rimettersi in gioco a grandi livelli.

L’attaccante piemontese è attualmente senza squadra ma potrebbe tornare in campo proprio nei prossimi giorni. All’estero, tra MLS e campionato saudita, ha dimostrato un talento fuori dal comune e ha spesso ribadito che gli piacerebbe chiudere la carriera in Italia. Il futuro della ‘Formica Atomica’ è tornato a rimbalzare sulle prime pagine dei giornali e a breve potrebbe esserci l’annuncio ufficiale.

Sebastian Giovinco torna in campo. L’ex attaccante di Juventus e Parma, tra le altre, vuole rimettersi in gioco per dare un aiuto concreto a quelli che sono già stati i suoi vecchi compagni di squadra.

Il calciomercato estivo riapre le porte al grande colpo di mercato: Sebastian Giovinco può tornare in campo. L’attaccante ex Juventus e Parma è giunto al termine della sua esperienza con la Sampdoria un po’ di tempo fa ed è alla ricerca di una nuova avventura di primo livello.

Nei prossimi giorni potrebbero esserci importanti novità sul futuro di Giovinco, come annunciato dallo stesso calciatore.

Secondo le ultime notizie di mercato, ci sono diversi club in lotta per l’ingaggio Sebastian Giovinco. Molti allenatori hanno chiesto fantasia e qualità per il proprio attacco e l’occasione arriva proprio dall’ex attaccante della Nazionale.

Secondo le informazioni degli ultimi giorni, Sebastian Giovinco sarebbe pronto al ritorno in campo da protagonista assoluto. Il torinese esce da alcune stagioni lontano dall’Italia molto importanti, mentre l’ultima esperienza italiana, alla Sampdoria, non era stata felice.

Ha militato in MLS con il Toronto e in Saudi Pro League con l’Al-Hilal prima che i due campionati diventassero meta ambita per tutti i grandi campioni attuali. E ora il suo nome torna in auge. Piace ancora in Serie A e in Serie B ma il suo futuro non sarà in Italia.

È stato lo stesso Giovinco ad annunciare dove vorrà concludere la sua carriera: in MLS. Si sente ancora in grado di poter essere tra i protagonisti assoluti nel campionato dove milita anche Lionel Messi da qualche settimana e attende un’offerta.

Sebastian Giovinco ha parlato a Sportweek del suo futuro. La “Formica Atomica” è pronta a tornare in campo ad alti livelli ma ha deciso di giocare ancora per il Toronto.

“In Arabia Saudita ci sono enormi potenzialità ma frse il problema sono i diritti televisivi che dovrebbero commercializzare meglio. Non finiranno come la Cina perché hanno un’idea chiara: vogliono usare il calcio per attrarre turismo e investimenti. Per il mio futuro ho le idee chiare: aspetto una chiamata dal Toronto”.