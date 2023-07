Lo spacco è esagerato: Elisabetta Gregoraci lascia tutti senza fiato

Spacco esagerato per Elisabetta Gregoraci: la showgirl lascia tutti senza fiato sul palco di “Battiti Live”

Elisabetta Gregoraci è senza fallo una delle conduttrici tv e showgirl più amate ed apprezzate in Italia, comparendo spesso e volentieri sullo schermo delle nostre televisioni.

Nota soprattutto per essere stata la compagna di Flavio Briatore per nove anni dal 2008 al 2017, l’ex modella ha sempre attratto il grande pubblico con il suo fascino e la sua competenza e non sorprende sia seguitissima anche oggi.

La Gregoraci ha preso parte a trasmissioni storiche della tv nostrana nel corso della sua carriera ed ha anche condotto Destinazione Sanremo nel 2002 (ottava edizione di Sanremo Giovani ndr.) al fianco di un colosso come Pippo Baudo.

Ciò le ha consentito di aumentare in maniera esponenziale la sua popolarità e non è un caso se fino ad oggi è sempre stata apprezzatissima. Come detto, anche la sua bellezza ha fatto la differenza e nonostante abbia varcato da un po’ la soglia dei 40 anni la Gregoraci resta sempre eternamente meravigliosa. La showgirl ha anche un profilo Instagram dove regala spesso degli scatti unici e nell’ultimo post pubblicato ha voluto lasciare tutti senza fiato.

Elisabetta Gregoraci lascia di stucco: lo spacco è esagerato

Dal 2017, Elisabetta Gregoraci è la padrona di casa della trasmissione musicale Battiti Live che va in onda su Italia 1 e prodotta da RadioNorba TV e, nonostante qualche critica, la sua conduzione è sempre stata apprezzata. Ma ciò che i fan apprezzano di più è soprattutto la sua bellezza capace di lasciare tutti senza fiato ed anche in questa edizione la showgirl sta dando il meglio di se, come si può notare dal suo profilo Instagram da quasi 2 milioni di follower.

Nell’ultima serata della trasmissione, la Gregoraci ha voluto lasciare tutti di stucco ed anche chi si è perso il programma in live tramite il suo profilo social ha potuto ammirare il suo immenso fascino che ha messo Gallipoli ai suoi piedi. La showgirl ha indossato un vestito giallo che ha evidenziato uno spacco laterale esagerato ed anche una scollatura importante che ha fatto sognare sia chi era in platea, sia chi ha visto solo la foto tramite Instagram.

Lo scatto pubblicato via social ha subito conquistato tantissimi like e molti utenti hanno definito la Gregoraci meravigliosa. Tra i commenti spicca anche quello della sorella della showgirl Marzia Gregoraci che ha scritto come sia stata magica e che abbia portato gioia nella casa degli italiani grazie alla sua professionalità e alla sua allegria. Ed i fan non possono non essere d’accordo con quanto scritto dalla sorella della showgirl, con quest’ultima che per l’ennesima volta ha raccolto tantissimi consensi.