Calciomercato: torna Pereyra, colpo a sorpresa in Serie A

Nuovi aggiornamenti di calciomercato relativi al futuro di Roberto Pereyra, ecco con chi sta firmando.

Proseguirà ancora in Serie A la carriera di Roberto Pereyra, ecco tutti i dettagli in merito a questa indiscrezione di calciomercato relativa al destino dell’argentino che in Italia ha sempre fatto il suo dovere. Ancora svincolato, dopo la fine della sua esperienza all’Udinese, il giocatore ha voglia di ripartire dopo un’estate passata a capire in quale club sarebbe potuto andare. La svolta è arrivata in questi giorni, il suo futuro sarà ancora nel campionato italiano.

Nuovi aggiornamenti di calciomercato con l’argentino pronto a vivere questa nuova esperienza in Serie A. C’è ancora tempo per tesserare il calciatore, la deadline non sarà il primo settembre, le parti potranno andare anche oltre, visto che Roberto Pereyra è svincolato. Dopo essere stato accostato a numerosi club turchi, inglesi e arabi, il calciatore alla fine proseguirà la sua esperienza in Serie A. C’è un’italiana che in queste ultime ore ha intensificato i contatto con l’entourage del giocatore che a inizio mercato è stato accostato anche all’Inter. Alla fine i nerazzurri hanno fatto altre scelte, ecco perché adesso Pereyra è pronto a vivere una nuova esperienza in Italia.

Calciomercato: quale futuro per Roberto Pereyra, i dettagli

Secondo le ultime indiscrezioni, aumentano le possibilità di vedere nuovamente in Serie A Roberto Pereyra.

Il calciatore argentino, che ha legato la sua carriera al campionato italiano vincendo con la Juventus cinque titoli (2 campionati, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa), è attualmente svincolato e in attesa di una sistemazione. Le trattative per il suo ingaggio sono andate a rilento, nessun club ha accelerato a inizio mercato per prenderlo subito. Ecco perché Pereyra ha svolto tutta la preparazione estiva in autonomia. Adesso ha voglia di ripartire e c’è un club italiano che ha deciso di fare un nuovo sondaggio per prendere l’argentino adesso.

Come riportato da MondoUdinese.it, a sorpresa la dirigenza friulana è pronta a chiudere per il ritorno all’Udinese di Roberto Pereyra.

Pereyra di nuovo all’Udinese, i friulani pronti a chiudere

Con la cessione di Beto all’Everton, la dirigenza ha a disposizione i fondi necessari per accontentare le richieste economiche di Pereyra che è pronto a tornare con l’Udinese. Nonostante le numerose indiscrezioni, l’argentino, che ha lasciato i friulani a parametro zero lo scorso giugno, è ancora svincolato. Una manna dal cielo per Sottil che potrà contare nuovamente sull’esperienza del calciatore che è stato uno dei protagonisti della salvezza dell’ultima stagione. Duttile tatticamente, il tecnico potrà utilizzare Pereyra sia come esterno a tutta fascia, come seconda punta e anche come mezzala offensiva. Si attende solo il via libera che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.