Calciomercato Milan, ecco i soldi per Taremi: si sblocca una cessione

Entra nel vivo la trattativa di calciomercato tra Milan e Porto per Taremi. L’attaccante iraniano adesso può arrivare in Serie A.

Il Milan non molla la pista Taremi. C’è un ultimo desiderio di Stefano Pioli che ha chiesto alla sua dirigenza un vice Giroud. Il giocatore del Porto è il profilo ideale per completare l’attacco dei rossoneri. La trattativa sta entrando nel vivo e può chiudersi in questi ultimi giorni di mercato, la fumata bianca può arrivare grazie alla cessione del milanista che sta trattando il suo addio.

La vittoria netta contro il Torino ha confermato lo stato di forma del Milan che è attualmente una delle migliori squadre della Serie A. Pioli ha in mano un’ottima rosa che sarà rinforzata ulteriormente in questi ultimi giorni di calciomercato. Moncada e Furlani sono a lavoro per prendere un nuovo attaccante, che dovrà essere l’alter ego di Oliver Giroud. Tutte le strade portano all’arrivo al Milan di Taremi del Porto: ecco le ultimissime notizie in merito a questo affare di calciomercato.

Calciomercato Milan: si sblocca Taremi, arriva grazie alla cessione del rossonero

Emergono delle nuove indiscrezioni di mercato relative alla trattativa che porterà al Milan Taremi del Porto. C’è una novità importante che può sbloccare l’affare in entrata e favorire l’arrivo in rossonero dell’attaccante iraniano. Le parti sono a lavoro per trovare un accordo, intanto un altro esubero del Milan è pronto a partire.

C’è la notizia relativa alla cessione di Divock Origi allo Sheffield United. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’attaccante belga è pronto a tornare in Premier League. Fuori dal progetto tecnico del Milan, il giocatore ha aperto all’addio in questi ultimi giorni di calciomercato.

La vendita allo Sheffield di Origi potrà favorire l’arrivo al Milan di Taremi che è l’obiettivo numero uno per l’attacco dei rossoneri.

Taremi al Milan, l’affare entra nel vivo

Il classe 1992, che ha il contratto con il Porto in scadenza nel 2024, può essere l’ultimo colpo di calciomercato del Milan che punta Taremi per completare l’attacco. Il club ha messo in preventivo una spesa compresa tra i 13-15 milioni di euro. La società non vorrebbe andare oltre queste cifre anche se il Porto fino a questo momento ha chiesto ben 20 milioni di euro. Gli ultimi giorni di calciomercato chiariranno meglio la situazione, intanto potrebbe sbloccarsi la cessione di Origi allo Sheffield mentre Colombo al Monza è ancora in standby. Non è da escludere che, in caso di mancato arrivo dell’iraniano, il vice Giroud può essere il giovane bomber ex Lecce.