Juventus, c’è un altro infortunio: cambia la formazione contro il Bologna

Primi problemi di formazione per Massimiliano Allegri che deve fare a meno di due titolari contro il Bologna. C’è un nuovo infortunio, ecco tutti i dettagli.

C’è attesa nel vedere la Juventus che affronterà questa sera il Bologna. I bianconeri sono chiamati ad un’altra grande prestazione, per bissare il successo della prima di campionato contro l’Udinese. Ma per Allegri c’è un altro grande problema: dopo l’indisponibilità di Szczesny, c’è un altro infortunio che tiene in allarme il tecnico dei bianconeri che è pronto a cambiare la formazione contro il Bologna.

Nuovi aggiornamenti riguardo la formazione della Juventus che scenderà in campo stasera contro il Bologna. Ci sono due problemi per Massimiliano Allegri che deve fare già a meno di Szczesny, out per una botta. Tra i pali ci sarà Perin che sarà chiamato a sostituire l’estremo difensore polacco, protagonista di una buona prestazione nel primo turno di campionato contro l’Udinese. Ecco le ultimissime in merito alle condizioni fisiche del portiere e di quest’altro giocatore che è in forte dubbio per la partita contro il Bologna. Anche lui, infatti, rischia l’esclusione a causa di un problema fisico.

Juventus, c’è un nuovo infortunio: l’annuncio sulle sue condizioni

Sono ore decisive riguardo la Juventus con Allegri che valuterà meglio lo stato di salute del calciatore che ha riportato un leggero infortunio. Le sue condizioni saranno valutate nel pomeriggio, intanto s’è già aperto un ballottaggio per questa sera. Ecco tutte le novità che Allegri è pronto ad introdurre per affrontare nel migliore dei modi il Bologna di Thiago Motta.

Confermata la linea difensiva davanti a Perin, che giocherà titolare per sostituire l’infortunato Szczesny. Spazio dunque a Danilo, Bremer ed Alex Sandro che resta favorito su Gatti. A centrocampo Locatelli, Rabiot e uno fra Mckennie, Fagioli e Miretti. In avanti, invece, c’è la conferma di Vlahovic Chiesa con Kean e Milik che partiranno dalla panchina. La vera novità riguarda le fasce: con l’infortunio di Weah che rischia di stravolgere i piani della Juventus e di Allegri.

Juventus, infortunio Weah: ecco cosa è successo

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’esterno della Juventus Timothy Weah ha riportato una botta. Il calciatore è in dubbio per la sfida di questa sera contro il Bologna. Allegri deciderà solo nelle prossime ore se rischiare o meno il calciatore statunitense. Potrebbe partire dalla panchina, l’ultima parola toccherà al tecnico che nella riunione di questo pomeriggio scioglierà le riserve sul calciatore ex Lille.

Juventus: dubbio sugli esterni, chi è il sostituto di Weah

Chi è il sostituto di Weah alla Juventus? In caso di forfait di Weah, Allegri potrebbe schierare Cambiaso a destra con Kostic sul lato opposto. Altrimenti, è pronta un’altra opzione che prevede Mckennie a tutta fascia. In ogni caso, c’è ottimismo riguardo il recupero del giocatore che potrebbe comunque partire titolare nella sfida di questa sera contro il Bologna.