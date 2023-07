Mercato Milan, colpo a sorpresa dall’Udinese: beffata l’Inter

Mercato Milan, c’è la svolta nella trattativa che sembrava essersi spenta o comunque non decollata. Arriva, infatti, un colpo a sorpresa dall’Udinese per un giocatore che da tempo è nel mirino dell’Inter e che sembrava destinata a chiudere. Andiamo a vedere le ultime notizie su questa trattativa.

Il Milan è una sorta di cantiere aperto, come tutte le squadre del massimo campionato italiano. Il mercato fino a questo momento ha regalato degli innesti di prospettiva ma comunque già pronti. Si tratta di Loftus-Cheek, Pulisic e Reijnders. Mancano, allo stato attuale delle cose, almeno due innesti: un altro centrocampista per rendere possibile il 4-3-3 pensato da Stefano Pioli ed un centravanti che possa dare il cambio, all’occorrenza, ad Olivier Giroud. Il nuovo profilo messo nel mirino dal club rossonero arriva direttamente dall’Udinese e rappresenta una beffa per l’Inter, che da tempo si muoveva sulle sue tracce.

Mercato Milan, colpo dall’Udinese

Il Milan è senza ombra di dubbio tra le squadre più attive in chiave mercato dell’intero panorama calcistico italiano. La cessione di Tonali, infatti, ha finanziato, di fatto, i colpi in entrata, che però non sono ancora finiti dal momento che la rosa ha ancora bisogno di qualche ritocco.

In tal senso, stando a quanto raccontato da kaltim.tribunnews.com, quotidiano sportivo turco, i rossoneri si sono aggiunti alla lista dei club interessati a Roberto Pereyra. Il giocatore, svincolatosi dall’Udinese, può essere tesserato a parametro zero e piace, oltre che al Besiktas, anche all’Inter. I rossoneri hanno bisogno di un profilo del genere, dal momento che può essere lui a completare la mediana composta da Loftus-Cheek, Krunic, Bennacer, Reijnders e Pobega. L’idea del tecnico, in tal senso, è quella di ripiegare sul 4-3-3 e servono, per rendere possibile questo modulo in tutte le competizioni, almeno sei centrocampisti.

Pereyra al Milan, le ultime

Negli ultimi tre anni all’Udinese Pereyra ha trovato la bellezza di 13 gol, rendendosi prezioso per ogni allenatore. Per la sua classe fuori dal comune e per la sua duttilità. All’occorrenza, infatti, potrebbe agire anche sulle due corsie d’attacco. Essendo senza contratto, può essere tesserato a parametro zero e, di conseguenza, la trattativa può essere più snella. Bisogna, però, sbrigarsi, dal momento che il Besiktas è molto forte sul calciatore argentino. Le prossime ore saranno decisive.