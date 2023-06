Calciomercato, Udogie di nuovo in Serie A: annuncio dell’agente

Destiny Dogie è senza ombra di dubbio uno dei calciatori italiani più interessanti del momento. Di proprietà del Tottenham, l’esterno ex Udinese potrebbe arrivare a non vestire mai -incredibilmente- la maglia degli Spurs dato che il suo futuro sembrerebbe essere ancora una volta in Serie A.

In una recente uscita pubblica, infatti, l’agente di Udogie è uscito allo scoperto parlando effettivamente di cosa ne sarà del suo assistito in questo calciomercato. In teoria Destiny dovrebbe raggiungere il Tottenham in tournée in Thailandia una volta terminate le vacanze, ma il suo agente ha svelato che l’italiano potrebbe incredibilmente rimanere a giocare in Italia, visto l’interesse delle big per l’esterno.

A riportarlo è stato direttamente il suo agente Stefano Antonelli ai microfoni di SkySport. Il procuratore ha infatti svelato che, nonostante il neo allenatore del Tottenham Postecoglu riversi particolare fiducia nei confronti di Udogie, il richiamo della Serie A sembrerebbe essere particolarmente forte.

Antonelli ha infatti detto che in questi giorni il suo telefono è stato fatto squillare parecchie volte da alcuni dei dirigenti dei migliori club di Serie A, che per l’appunto lo hanno contatto per chiedere informazioni su un possibile trasferimento del laterale degli Spurs in questo calciomercato. Al momento nessuna di queste squadre ha fatto un passo concreto nei confronti di Udogie, ma l’impressione è che nei prossimi giorni qualcosa si possa effettivamente muovere.

Ai microfoni di SkySport, quasi a voler mettere ancora più pepe alla questioni, il procuratore non si è trattenuto ed ha svelato quelle che potrebbero essere addirittura le prossime destinazioni di Udogie. Antonelli ha infatti parlato di Juventus, Inter e Milan, club che potrebbero rientrare in quella lista di quelli che in questi giorni lo hanno contattato per chiedere informazioni sull’ex Udinese.

La Serie A segue Udogie, ma il Tottenham ritiene l’italiano un tassello importante della formazione di Postecoglu. Antonelli ha infatti confermato che negli scorsi giorni gli Spurs hanno garantito e ribadito questo, non chiudendo però comunque ad un possibile trasferimento in questo calciomercato. Il procuratore ha infatti dato uno spiraglio di possibilità che Udogie possa rimanere in Serie A dicendo: “Valuteremo tutto“.