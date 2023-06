Calciomercato Inter, l’agente conferma tutto: può arrivare subito

L’arrivo di Thuram ha dato ufficialmente il via al calciomercato in entrata dell’Inter di quest’estate. Dopo il francese, infatti, Marotta ed Ausilio sarebbero ad un passo dal definire l’arrivo a Milano di un giocatore sul quale il club nerazzurro ha già da diverso tempo posato gli occhi.

Stando addirittura a quanto confermato dall’entourage stesso del ragazzo, l’Inter sarebbe in trattativa col club detentore del cartellino per definire l’arrivo in Serie A del giocatore già in questa sessione di calciomercato. Da che era ampia la distanza fra le parti ha iniziato piano piano a ridursi fino ad arrivare a questo, decisivo, punto della questione, con l’Inter pronto ad affondare il colpo decisivo ed anticipare la folta concorrenza che si era venuta a creare.

Calciomercato Inter, colpo sempre più vicino: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata dell’Inter, che in queste primissime settimane di sessione si è dimostrata essere una delle società di Serie A più attive. Il solo Thuram non soddisfa Simone Inzaghi che, dopo la scorsa importante stagione, ha a gran voce chiesto rinforzi di un certo spessore alla sua dirigenza, complici anche gli addii di Skriniar e Brozovic.

Difesa e centrocampo solo solo due dei reparti nei quali l’Inter potrebbe andare -e dovrà- ad operare in questo calciomercato, visto che c’è ancora un attaccante da dover fare ed un portiere, visto che il futuro di André Onana in nerazzurro è fortemente in bilico, se non addirittura già segnato. Stando alle ultime notizie, infatti, il camerunese potrebbe lasciare l’Inter dopo appena un anno per trasferirsi in Premier League, a cifre anche abbastanza irrinunciabili, che permetterebbero ai nerazzurri di andare a rimpiazzarlo con un profilo all’altezza, che a quanto pare Marotta starebbe anche già trattando.

A confermarlo ai microfoni di Inter-News è stato lo stesso entourage di Anatoly Trubin, che per l’appunto ha svelato come l’Inter stia trattando con lo Shakhtar per il trasferimento in nerazzurro del giovane estremo difensore ucraino in questo calciomercato, indicato essere come il perfetto erede di Onana.

L’Inter vuole e tratta Trubin: le richieste dello Shakhtar

In caso di partenza di André Onana l’Inter potrebbe fare all-in su Anatoly Trubin dello Shakhtar Donetsk. Classe 2001, l’ucraino si è messo in mostra con la maglia dell’ex club di De Zerbi attirando su di sé l’attenzione dei migliori club d’Europa.

Fra tutti, però, per l’appunto, l’Inter sembrerebbe essere quello in vantaggio, anche se le richieste economiche dello Shakhtar fanno decisamente rallentare le trattative. Stando a dati Transfermarkt, infatti, per lasciar partire Trubin in questo calciomercato il club ucraino chiede almeno 22 milioni di euro.

Trubin-Inter: si può ma ad una sola condizione

L’approdo di Trubin all’Inter in questo calciomercato è strettamente legato al futuro di André Onana, visto che l’arrivo dell’ucraino dipende dall’uscita del camerunese. Qualora l’ex Ajax dovesse davvero dire addio alla Serie A, con l’incasso -che non dovrebbe essere inferiore a 50 milioni di euro– Marotta andrebbe diretto a prelevare Trubin, oramai l’unico e solo candidato per la porta dell’Inter.