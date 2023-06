Mercato Napoli, si sblocca la trattativa: primo colpo in arrivo

Mercato Napoli, la trattativa subisce una accelerata improvvisa che cambia i piani societari. L’operazione per il giocatore sembrava essere entrata in una sorta di vicolo cieco ma ora c’è stata una svolta che nessuno si aspettava. Si avvicina tantissimo, dunque, il primo colpo di mercato per Rudi Garcia.

Il Napoli è atteso da un mercato decisivo per quelle che sono le sue ambizioni. Dopo la conquista dello Scudetto, infatti, sono arrivate alle stelle le aspettative della piazza, ancor di più dopo che Aurelio De Laurentiis ha più volte annunciato di puntare alla UEFA Champions League ora. Il primo colpo di mercato per il nuovo corso targato Rudi Garcia si sta avvicinando sempre di più, ancor di più se si tiene conto del fatto che c’è stata una svolta improvvisa ed inattesa. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i risvolti in questa operazione importante per gli azzurri.

Napoli, arriva il primo colpo di ADL

Gli azzurri dovranno cambiare necessariamente qualcosa in sede di mercato, dal momento che i suoi gioielli che si sono messi in mostra nella stagione appena concluso sono appetiti dai principali club internazionali. A partire, ovviamente, da Kim Min-Jae e Victor Osimhen.

Non saranno però certamente questi gli unici imperativi del Napoli, dal momento che anche una rosa apparentemente perfetta come quella di Spalletti può essere migliorata. Una lacuna, ad esempio, era rappresentata dalla mancanza di un terzino destro in grado di dare il cambio a Di Lorenzo. Per questo motivo gli azzurri hanno messo nel mirino Kadioglu del Fenerbahce. La trattativa sembrava essersi bloccata, ma ora si sblocca grazie a Muldur. E’ lui, infatti, il principale indiziato per trasferirsi nel club di Istanbul in caso di addio di Kadioglu.

Muldur al Fenerbahce, Kadioglu al Napoli

Kadioglu può agire anche da centrocampista centrale, ma è da terzino destro che dà il meglio. Il Fenerbahce per sostituirlo avrebbe individuato in Muldur la soluzione ideale. Per questo, secondo Ekrem Konur, giornalista turco esperto di mercato, avrebbe già trovato un accordo con il giocatore, mentre si tratta con il Sassuolo. In tal senso c’è ottimismo per il buon esito di questa operazione, che spalancherebbe poi di conseguenza le porte al trasferimento di Kadioglu alla corte di Rudi Garcia. Che dunque si prepara ad accogliere l’alternativa al suo capitano.