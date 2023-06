Calciomercato, ufficiale Juventus: torna Chiellini, il comunicato del club

La famiglia Chiellini è sempre legata alla Juventus: un ritorno graditissimo in bianconero, ecco quale sarà il suo nuovo ruolo

Una figura di tutto rispetto per far tornare grande la Juventus. Gli ultimi anni non sono stati entusiasmanti con tantissimi momenti di assoluto buio. In campo internazionale la compagine bianconera non è riuscita ad imporsi come un tempo, ma ora arriverà la vera rivoluzione.

Il calciomercato della Juventus è già iniziato per cambiare le sorti della compagine bianconera che avrà al timone ancora una volta Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese ha rifiutato tante offerte provenienti dall’Arabia Saudita con il compito arduo di far tornare alla ribalta la squadra torinese. Da troppi anni mancano successi di assoluto valore: lo Scudetto e la Champions League sono sempre gli obiettivi numero uno della società bianconera.

Un annuncio ufficiale arrivato proprio pochi minuti fa per andare così a puntellare assetti decisivi per l’organizzazione dirigenziale. La Juventus è partita a mille per andare a puntellare la rosa a disposizione di Allegri per puntare nuovamente alle primissime posizioni della classifica.

Calciomercato, Chiellini è ufficiale: il comunicato del club bianconero

Per la dirigenza bianconera è arrivato il momento giusto per rivoluzionare l’organigramma societario dopo le varie vicende extra-calcistiche. La Juventus continuerà a lavorare sul fronte calciomercato per arrivare fino in fondo ad ogni competizione in vista delle prossime stagioni.

Un ritorno gradito in casa Juventus: Claudio Chiellini sarà ufficialmente in carica dal primo luglio come Head of Next Gen Area. Ha iniziato la sua carriera proprio in bianconero a partire dal 2014 per poi diventare il direttore sportivo del Pisa in Serie B. Proprio sotto la sua gestione è nata la Next Gen ed ora sarà il capo di tutto il movimento della squadra bianconera che milita in Serie C.

In passato si è occupato anche dei giocatori bianconeri in prestito riuscendo così a far crescere tutto il movimento calcistico, seppur marginale ma di assoluta importanza. Ora avrà un incarico importante per far continuare ad allevare giovani pronti per la Prima squadra con la speranza di vederli esordire in Serie A. Una possibilità importante per incidere sempre di più nel mondo Juve con la volontà di distinguersi in un top club dopo gli anni di gavetta trascorsi anche a Pisa. Ora per il fratello del più noto Giorgio è arrivata una nuova occasione da urlo.