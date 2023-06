L’ex Inter ora detta le condizioni: tutta la verità sul suo futuro

Il mercato è entrato finalmente nel vivo e tutte le grandi squadre iniziano a piazzare i colpi. C’è un ex Inter che ancora ha il futuro in bilico. Ecco di chi si tratta

Il mercato è nel vivo e l’estate è più calda che mai. I club europei e quelli italiano iniziano a piazzare i primi colpi. Quello più clamoroso è Tonali al Newcastle: il centrocampista classe 2000 lascia il Milan per volare in Inghilterra.

Dopo l’Europeo inizierà l’avventura in Premier League e diventerà il calciatore italiano più pagato di sempre. Circa 80 milioni di euro tra parte fissa e bonus finirà nelle casse di rossoneri. L’Inter è tra le italiane più attive e ha piazzato il colpo Thuram strappandolo ai cugini e inoltre ha messo le mani su Frattesi.

Tra le big c’è anche la Roma che ha già ufficializzato i primi due colpi a zero. Aouar e Ndicka sono i nuovi acquisti per Mourinho. In più a breve sarà confermato il ritorno di Diego Llorente. La Juventus è in attesa di poter contare a pieno regime su Giuntoli.

Il ds si sta per liberare dal Napoli e potrà a breve iniziare a lavorare con i bianconeri. In giro per l’Europa sono diversi i colpi messi a segno e c’è un ex Inter che sta facendo discutere. Il giocatore ha fatto una richiesta particolare al proprio club per rimanere. Ecco di chi si tratta.

L’ex Inter detta le condizioni per rimanere, ma il suo futuro resta in bilico

Negli ultimi anni i giocatori hanno acquisito tantissimo potere nelle decisioni sul calciomercato ed è sempre più normale il fatto che dettano loro le condizioni per restare. È il caso di Alexis Sanchez che ha messo in dubbio la sua permanenza al Marsiglia. Il cileno ha fatto molto bene nell’ultima stagione mettendo a referto 18 reti in tutte le competizioni.

Anche il presidente del club francese ha speso belle parole su di lui: “Abbiamo discussioni con il suo agente. Gli abbiamo espresso la nostra volontà di continuare con lui. Siamo d’accordo che ha un livello internazionale. Molto alto. Ci ha portato un sacco di cose. Poi ci sono i dati economici che entrano in gioco”.

Il suo futuro in Francia è ancora incerto e Sanchez ha una ricca offerta dall’Arabia Saudita. L’ex Inter vorrebbe rimanere al Marsiglia ma solo a diverse condizioni. Una è quella di voler garanzie sul mercato. Alexis resterà se la proprietà ha intenzione di far crescere in maniera esponenziale la rosa, scrive Foot Mercato.