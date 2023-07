Calciomercato: una big ha presto Carlos Augusto, quando sarà annunciato

Carlos Augusto è il nome per il calciomercato estivo: l’esterno del Monza è stato uno dei migliori della scorsa stagione ed è pronto a spiccare il volo.

Il calciomercato estivo può portare cambiamenti molto importanti nei top club italiani che, ora, sono pronti a darsi battaglia per migliorare le rispettive rose. Ci sono molti calciatori che sono al centro di vere rivoluzioni e novità che possono riguardare anche le rose per la prossima stagione.

Carlos Augusto è uno dei calciatori che ha attirato maggiormente l’attenzione di tutte le big del nostro campionato, e non solo. Ha fatto le fortune del Monza, è stato capace di registrare numeri importantissimi e ora può fare il salto di qualità.

Calciomercato, Carlos Augusto il nome per la big

Il talento di Carlos Augusto è balzato in cima alla lista dei desideri di tutti i top club della Serie A, e non solo. L’esterno del Monza è stato capace di prendersi la scena in Serie A alla prima stagione e ora è pronto a prendersi anche quella del calciomercato. Con Raffaele Palladino ha mostrato tutte le sue qualità e ora è derby di mercato per acquistarlo.

Il futuro di Carlos Augusto è tutto da scrivere ma molto presto si deciderà in quale squadra andrà a giocare nella prossima stagione.

Secondo le ultime notizie di mercato, è in fase avanzata la trattativa per il trasferimento di Carlos Augusto in una big.

Calciomercato Juventus, Allegri vuole Carlos Augusto

La Juventus si è messa sulle tracce di Carlos Augusto. L’esterno del Monza è stato uno dei migliori calciatori della Serie A per rendimento ed è stato capace di essere determinante in molte partite che hanno portato il club lombardo a scrivere nuove pagine di storia.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, infatti, la Juventus ha chiesto informazioni al Monza per Carlos Augusto. I bianconeri vogliono un nuovo esterno sinistro che possa migliorare la rosa di Max Allegri e dare nuova spinta ad una fascia che fino ad oggi ha perso tanti punti di forza.

Oltre alla Juventus c’è anche l’Inter su Carlos Augusto ma i bianconeri intendono tentare l’affondo definitivo.

Juventus su Carlos Augusto: le cifre e quando arriva

La Juve vuole Carlos Augusto ma non c’è ancora nulla di definito. L’esterno ha un contratto fino al 2024 con il Monza e non ci sono stati ancora contatti per il suo rinnovo. La Juve sta pensando ad un’offerta di 12 milioni di euro per convincere Adriano Galliani a far firmare l’esterno sinistro con i nerazzurri ma il club brianzolo ne chiede almeno 20.

L’accordo tra Carlos Augusto e la Juve, però, dipenderà dal futuro di Iling Junior. Se l’esterno inglese dovesse andare via, allora la Juve concluderà l’operazione.