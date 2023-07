Inter: ex Campione d’Europa accusato di combine

Incredibile quanto venuto fuori nelle ultime ore. L’ex Campione dell’Inter è finito in guai seri e ora la situazione potrebbe portare a sviluppi davvero gravissimi in vista del futuro.

La sua vita personale potrebbe arrivare a cambiare definitivamente, perché per accuse del genere si rischia veramente grosso e dal mondo del calcio potrebbe essere fatto fuori per sempre.

Una vicenda che ora mette in ansia in tanti appassionati, in particolare quelli dell’Inter che tengono tanto al loro ex giocatore che ora si trova in una situazione difficile.

Partite truccate: l’ex Inter rischia grosso

Momento difficile che ora dovrà capire come gestire l’ex storico calciatore dell’Inter tra i vari club che si trova in una situazione complicata. Le accuse sarebbero davvero pesanti e questo potrebbe spingere a sanzioni veramente gravi che non gli permetterebbero più di fare parte del mondo del calcio. Il rischio è anche la radiazione dallo sport e da quello del pallone. Ora bisognerà capire quello che è vero e si andrà avanti con delle indagini approfondite fino ad arrivare ad un possibile processo.

Perché l’accusa è arrivata e si parla di partite truccate, non la prima volta per il mondo del calcio e anche per quello che riguarda grandi giocatori e dirigenti che più volte in passato ci sono cascati e sono finiti per rovinare tutto, anche la loro stessa immagine. Potrebbe essere capitato ancora una volta, questa però ad un ex storico giocatore dell’Inter e del Barcellona che rischia seriamente tanto ora.

In arrivo una decisione che potrebbe essere anche ufficiale in merito a quello che sarà poi la possibile sanzione in vista dei prossimi mesi. Il procedimento potrebbe essere anche molto lungo. I tifosi ora sono in apprensione e vogliono saperne di più.

Partite truccate in Camerun: accusato Eto’o

Incredibili accuse per quello che è stato l’ex attaccante di Barcellona e Inter, Samuel Eto’o che sarebbe finito in guai seri in Camerun per una presunta combine di partite.

Secondo quanto rivelato dal sito locale, Camfoot, sarebbe spuntata fuori una conversazione tra Eto’o e il dirigente di un club camerunese. L’ex bomber avrebbe pilotato la promozione mettendo pressione sugli arbitri e condizionando i vari risultati delle partite truccate.