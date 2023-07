Roma ultima in classifica: i tifosi tremano

La Roma non sta attraversando un grandissimo momento e adesso i tifosi iniziano ad essere molto preoccupati. I numeri non tornano

Momento tutto da decifrare per la Roma. Mourinho ha ripreso la preparazione della sua squadra nel caldo di Trigoria. Il portoghese aspetta dei colpi sul mercato, cercando di completare una rosa fiaccata dagli infortuni a lungo termine di Abraham e Kumbulla.

L’estate rovente del calcio italiano è più legato ad una questione metereologica che tecnica. Il calciomercato alle nostre latitudini non ha più quel sapore esplosivo di qualche tempo fa. Niente colpi pirotecnici come in Liga o in Premier League e ricerca costante del parametro zero. Basti pensare che il tormentone più acceso in questo momento riguarda Romelu Lukaku, scarto del Chelsea e conteso da Inter e Juve, il top della Serie A.

In questo scenario la Roma rappresenta addirittura un unicum, per certi versi inspiegabile. La società dei Friedkin ha collezionato una trentina di milioni di plusvalenze entro il 30 giugno cedendo giovani interessanti come Tahirovic, Volpato, Missori e Kluivert, cercando di rispettare i paletti del Financial Fair Play. Nonostante tutto, però, non è riuscita a raggiungere la soglia desiderata e dovrà pagare una multa di 5 milioni. Ma il vero problema per Mourinho e i suoi è che non sono stati spesi soldi per gli acquisti.

Roma ultima come spese sul mercato: ora Mourinho è davvero preoccupato

Come riportato da Transfermarkt.it, in una classifica parziale degli investimenti della Serie A alla metà di luglio, nella classifica la Roma figura all’ultimo posto. I giallorossi sono fermi agli arrivi di Aouar, N’Dicka e Kristensen, tutti sbarcati a Trigoria a parametro zero o in prestito. Anche la conferma di Llorente, difensore del Leeds confermato dopo sei mesi di ottimo livello, è arrivato con un’acquisizione temporanea e gratuita.

Ma cosa c’è dietro questo immobilismo che preoccupa tanto i tifosi giallorossi? Semplice, gli accordi con la UEFA e il settlement agreement. Se la Roma non vende non può acquistare e per il momento né Ibanez né Spinazzola (indiziati numeri uno a partire) hanno ricevuto offerte concrete, se non qualche interessamento parziale del Fulham per il primo e dall’Arabia Saudita per il secondo.

L’infortunio di Abraham ha privato Tiago Pinto di un altro asset spendibile e lo sta costringendo a fare i salti mortali per trovare i fondi necessari. Morata e Sabitzer sono i sogni dello “Special One” ma senza poter incentivare il flusso di cassa probabilmente non arriveranno. I tifosi sperano in un colpo di coda, anche perché con la rosa attuale il quarto posto rischia di rimanere un miraggio.