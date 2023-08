Il calciomercato dei club di Serie A è entrato nel momento più caldo e può portare ulteriori novità nelle prossime ore.

Tante squadre non sono ancora complete seppur il campionato sia praticamente iniziato e le dirigenze stanno accelerando per riuscire a regalare ai rispettivi allenatori una rosa completa per poter raggiungere tutti gli obiettivi che sono stati prefissati. Ci sono ancora tanti calciatori scontenti che vanno “piazzati” e alcune società vogliono approfittare anche della voglia dei suddetti giocatori per poterli prendere a prezzo di “sconto”.

Tra questi c’è sicuramente Emanuele Valeri, terzino sinistro della Cremonese che tanto ha fatto bene nella passata stagione, nonostante la retrocessione in serie cadetta del club lombardo.

Calciomercato, Valeri torna in Serie A: le ultime

Il calciomercato estivo può riportare Emanuele Valeri in Serie A. L’esterno mancino della Cremonese si è messo in mostra con prestazioni eccezionali lo scorso anno e, nonostante le difficoltà di squadra che si sono poi tramutate con la retrocessione in Serie B, il suo talento non è passato inosservato a tanti club. Il ruolo del terzino sinistro è molto delicato e ricercato anche in Serie A e ora il suo futuro potrebbe cambiare.

Ci sono molte soluzioni e porte ancora aperte per Valeri e per le società italiane, anche se la Cremonese sta provando a far muro e a trattenere uno dei suoi calciatori migliori.

Secondo le ultime notizie di mercato, Emanuele Valeri è uno dei profili più ricercati in Serie A e a giorni potrebbe cambiare il suo futuro.

Valeri piace al Genoa: contatti in corso

Il Genoa di Alberto Gilardino sta costruendo una squadra sempre più importante che pare pronta a raggiungere nel minor tempo possibile l’obiettivo salvezza. Sono arrivati già calciatori importanti in maglia rossoblù ma il mercato non è ancora terminato e può portare altre sorprese.

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione da fonti vicine a Emanuele Valeri, il Genoa farà un tentativo per prendere l’esterno sinistro. Alberto Gilardino ha chiesto un calciatore di grande spinta e sta puntando l’esterno del club lombardo.

La Cremonese ha provato a rinnovare il contratto di Emanuele Valeri che, però, si è detto ormai lontano dalla causa grigiorossa perché vuole provare una nuova avventura.

Genoa su Valeri: ci sono altri club di Serie A

Il Genoa sta provando a chiudere in queste ore per Emanuele Valeri ma l’accordo non è semplice da raggiungere. Alla Cremonese potrebbe finire fuori rosa proprio per questioni contrattuali e a quel punto il Grifone potrebbe approfittarne. Ma l’affare potrebbe sbloccarsi solo nelle ultime ore degli ultimi giorni di mercato.

Inoltre è aumentata la concorrenza. In Serie A c’è anche il Verona che sta pensando all’esterno mancino ma non è da escludere un assalto del Milan che, se dovesse dire addio a Ballo-Touré, potrebbe riallacciare i rapporti con la Cremonese.