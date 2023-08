Guerra aperta alla Juve: contro la dirigenza, c’entra Allegri

Il calciomercato della Juventus è entrato nel vivo e le trattative degli ultimi giorni potrebbero portare a novità assolute in casa bianconera.

Ci sono ancora molti tasselli da sistemare per Massimiliano Allegri che è rimasto in bianconero con la promessa di poter lottare e vincere per qualche trofeo, a patto che la squadra sia costruita a sua immagine e somiglianza. Sono cambiate tante cose nel mondo Juve negli ultimi mesi e ora è possibile che il tecnico dia una sterzata diversa anche al modo di scendere in campo dei suoi.

Le situazioni mercato in casa Juventus sono ancora da chiarire. Serve ancora qualche colpo in entrata e anche qualche cessione importante: Allegri sta studiando il piano per la Juventus perfetta.

Calciomercato Juventus: guerra aperta contro la società

Massimiliano Allegri vuole una Juventus sempre più forte e ha chiesto alla società di accelerare per portare in bianconero i calciatori migliori. Vuole una rosa capace di affrontare al meglio la stagione che vedrà la Juve protagonista solo in Serie A e in Coppa Italia e vuole tornare a vincere qualche trofeo dopo due stagioni con il nulla in bacheca.

Si è messo al lavoro accanto a Cristiano Giuntoli e a Giovanni Manna per costruire la rosa perfetta ma a poche ore dall’inizio della stagione non è soddisfatto al 100% della formazione che ha a disposizione.

Ci sono anche dei calciatori che stanno facendo di tutto per approdare alla Juventus, chiedendo anche la cessione alle rispettive società.

Juventus, Berardi vuole i bianconeri: Carnevali dice no

La prima scelta di Massimiliano Allegri per l’attacco si chiama Domenico Berardi. L’esterno del Sassuolo sente di essere arrivato al capolinea con i neroverdi e vuole approfittare del treno che sta passando in questi giorni per fare il definitivo salto di qualità in un top club. Nei giorni scorsi si è messo contro la società e non sarà convocato per la prima partita di campionato contro l’Atalanta.

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, alla Gazzetta dello Sport ha spiegato la situazione relativa a Mimmo Berardi, chiarendo che la sua cessione è impossibile.

“La Juventus aveva un interesse nei confronti di Berardi e il Sassuolo aveva aperto alla sua cessione circa dieci giorni fa, perché anche il calciatore voleva andare via. Però avevamo indicato una data entro cui andava chiusa l’operazione: il 17 agosto. Non è stata presentata alcuna offerta e non accetteremo se Giuntoli dovesse farsi sentire ora”.

Berardi tra Sassuolo e Juventus: Carnevali contro la dirigenza bianconera

L’accordo tra Sassuolo e Juventus per Berardi non è mai stato trovato perché, a detta dell’ad dei neroverdi, la Juve non si è mai fatta concretamente avanti con una proposta.

“Sono infastidito dal comportamento della Juventus, perché da parte nostra c’è sempre stata apertura e disponibilità. Ora noi togliamo Berardi dal mercato”.