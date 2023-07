Calciomercato, stanno prendendo Verratti: accordo vicino

Dopo più di 10 anni in Francia, Marco Verratti sembrerebbe essere pronto a lasciare il PSG per intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in carriera a partire da questo calciomercato.

Le tensioni con i tifosi parigini nell’ultima parte della scorsa stagione ed un rapporto con Luis Enrique che non sembra per nulla decollare, sono tutte condizioni necessarie e sufficienti che hanno portato il centrocampista italiano a prendere questa sofferta, ma doverosa, decisione.

Questo scenario si sarebbe potuto verificare già qualche sessione di calciomercato fa, ma la volontà di Verratti è sempre stata quella di rimanere all’ombra della Tour Eiffel, anche se ora le ambizioni e le volontà delle parti sembrerebbero essere cambiate.

Calciomercato, stanno prendendo Verratti: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Marco Verratti in questo calciomercato, dato che il centrocampista italiano sembrerebbe essere in procinto di lasciare il PSG dopo più di 10 anni al servizio del club parigino.

Qualcosa sembrerebbe essersi infatti rotto fra le parti, anche perché solo un anno fa Verratti aveva praticamente rinnovato a vita col PSG, dimostrando così il suo attaccamento alla maglia e la volontà di finire la carriera in Francia. Qualcosa però in questi mesi è cambiato, complice anche un ambiente sempre più scontento, e questo non è andato a genio all’ex Pescara che insieme al suo entourage starebbe valutando diverse ed intriganti opzioni per il suo futuro. Nel corso di questi mesi il nome di Verratti, a fronte anche di tutto quello che è successo, è stato accostato a tantissimi club, ma fra questi uno solo avrebbe mosso passi concreti verso il giocatore del PSG.

Stando infatti a quanto riportato da L’Equipe, l’Atletico Madrid sarebbe entrato in contatto con il club di Al Khelaifi per valutare un eventuale trasferimento in Spagna di Verratti in questo calciomercato. L’italiano è un pallino del Cholo Simeone, che potrebbe sfruttare la situazione dell’italiano a Parigi per portarlo ai Colchoneros e rinforzare così la sua mediana.

Verratti all’Atletico Madrid? Si può, contatti avviati col PSG

A quanto pare l’Atletico Madrid starebbe pensando di fare sul serio per Marco Verratti in questo calciomercato. Stando all’Equipe, infatti, i Colchoneros avrebbero anche ufficialmente contattato il PSG per chiedere informazioni sul centrocampista italiano, che avrebbe già dato il suo okay al trasferimento alla corte del Cholo Simeone.

Al momento, però, stando a quanto riportato dalla Francia, l’Atletico Madrid non avrebbe ancora presentato un’offerta ufficiale ad Al-Khelaifi per Verratti, ma l’impressione è che già nei prossimi giorni, se non addirittura ore, il club capitolino provvederà.

Calciomercato, Verratti vuole solo l’Atletico: rifiutata anche l’Arabia

Con l’interessamento dell’Atletico Madrid Marco Verratti ha espresso la sua volontà di trasferirsi solo ed unicamente in Spagna. A conferma di questo, stando a quanto riportato dalla Francia, il centrocampista del PSG avrebbe declinato anche ricche ed importanti offerte dall’Arabia Saudita, perché consapevole di poter dire ancora la sua in Europa.