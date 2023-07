Juventus: nuovo caso Giuntoli, scontro con un altro calciatore

La stagione in casa Juventus non è di certo iniziata nel migliore dei modi. In queste ore è stato infatti registrato un nuovo caso Giuntoli, che di certo non aiuta l’ambiente in vista della preparazione estiva.

Stando alle ultime notizie, infatti, il neo capo dell’area tecnica della Juventus, che sin dal suo arrivo ha iniziato a dettare legge, si sarebbe scontrato con un altro calciatore bianconero che avrebbe fatto valere le propria posizione a differenza di quello che invece andava dicendo Giuntoli.

Questo ovviamente non è andato a genio al dirigente della Juventus che, a fronte anche di quello che potrebbe accadere in questo calciomercato, potrebbe prendere dei seri provvedimenti nei prossimi giorni.

Juventus: scontro totale fra Giuntoli ed il giocatore

La stagione della Juventus è iniziata da poco, ma dalle parti della Continassa non si respira di certo un’aria rilassata. In attesa anche di scoprire quale sarà il futuro della Vecchia Signora in Europa, in questi giorni un altro terremoto ha “investito” l’ambiente bianconero.

Stando alle ultime notizie, infatti, dalla conferenza stampa di presentazione di Giuntoli in poi si sono iniziate a susseguire una serie di questioni che starebbero scombussolando l’ambiente juventino, soprattutto in merito a quelle relative al futuro di alcuni esuberi della formazione di Massimiliano Allegri. Fra questi rientra un giocatore con il quale, a quanto pare, il dirigente della Juventus avrebbe avuto un duro ed aspro confronto, che avrebbe portato le parti allo scontro totale, o almeno questo è quello che si respira dalle parti della Continassa.

Questo è quello che racconta Gianluigi Longari per Sportitalia, che analizzando le parole di Giuntoli dette in conferenza stampa in merito al futuro di Zakaria in questo calciomercato, ha spiegato come, in realtà, le due parti in gioco siano completamente distanti nelle proprie visioni. Situazione, questa, che potrebbe per l’appunto portare ad uno scontro fra le parti.

Zakaria via da Torino? Giuntoli dice una cosa il suo agente un’altra

Il futuro di Zakaria è oramai diventato un caso alla Juventus, dato che non si è capito ancora dove il centrocampista svizzero potrà finire a giocare nella prossima stagione.

Una cosa è certa, Zakaria lascerà la Juventus in questo calciomercato, o almeno questo è quello che crede e vuole Giuntoli, che ieri in conferenza ha parlato di trattative in corso per la cessione dell’ex Gladbach. La realtà dei fatti è, però un’altra, dato che gli agenti di Zakaria sono arrivati a smentire quanto detto dal direttore juventino, che potrebbe decisamente non prenderla bene.

Calciomercato, Zakaria un esubero: la cessione potrebbe però saltare

Zakaria è un esubero di questa Juventus, ma la sua cessione in questo calciomercato potrebbe clamorosamente saltare. Per lo svizzero si è parlato tanto in questi giorni di West Ham, ma a quanto gli Hammers per sostituire Declan Rice avrebbero deciso di virare altrove, su Goretzka del Bayern Monaco più precisamente.

Questo ha fatto e non poco innervosire la Juventus, che comunque vuole cedere Zakaria ma solo a determinate condizioni, per evitare così un’importante minusvalenza a bilancio.